BARCELONA, Spanien, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Veeva DQS (Data Quality System) Daten von mehr als 1 Million Probanden aus über 1.000 Studien aggregiert und bereinigt hat, um die Bereitstellung von analysefertigen Daten und Erkenntnissen aus klinischen Studien zu beschleunigen. Mit mehr als 500.000 automatisierten Abfragen hat Veeva DQS den Standorten und Sponsoren Tausende von Stunden bei der Datenabgleichung eingespart.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

„Ein wichtiger Schwerpunkt für uns ist die Bewältigung des steigenden Datenvolumens, das durch unsere wachsende Zahl klinischer Studien entsteht", sagte Ibrahim Kamstrup-Akkaoui, Vice President bei Novo. „Veeva DQS kann uns dabei helfen, diese Daten effizienter zu verwalten, zu formatieren, zu bereinigen und für die Einreichung vorzubereiten."

Veeva DQS ermöglicht ein klinisches Datenmanagement der nächsten Generation mit Weiterentwicklungen, die für die Umsetzung der in behördlichen Leitlinien – darunter ICH E6(R3) – empfohlenen risikobasierten Strategien unerlässlich sind. Dank der Innovationen in Veeva DQS können klinische Teams:

schneller hochwertige Daten gewinnen: Veeva DQS automatisiert Datenworkflows, klassifiziert und visualisiert kritische Daten und steuert die Koordination risikobasierter Maßnahmen im gesamten klinischen Ökosystem, während manuelle Datenabgleiche entfallen.





Veeva DQS automatisiert Datenworkflows, klassifiziert und visualisiert kritische Daten und steuert die Koordination risikobasierter Maßnahmen im gesamten klinischen Ökosystem, während manuelle Datenabgleiche entfallen. Einführung eines risikobasierten Qualitätsmanagements (RBQM): Der automatisierte Datenaustausch zwischen Veeva DQS und Veeva CTMS optimiert das risikobasierte Monitoring, indem er die Teams für den klinischen Betrieb umgehend auf wesentliche Datenänderungen – wie beispielsweise Protokollabweichungen – hinweist und es den Teams für klinische Daten ermöglicht, wichtige Risikoindikatoren (KRIs) zu berechnen, zu verfolgen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.





Der automatisierte Datenaustausch zwischen Veeva DQS und Veeva CTMS optimiert das risikobasierte Monitoring, indem er die Teams für den klinischen Betrieb umgehend auf wesentliche Datenänderungen – wie beispielsweise Protokollabweichungen – hinweist und es den Teams für klinische Daten ermöglicht, wichtige Risikoindikatoren (KRIs) zu berechnen, zu verfolgen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Klassifizierung mithilfe daten- und benutzerorientierter KI: Veeva DQS nutzt künstliche Intelligenz, um die Klassifizierung von Studiendaten zu beschleunigen und deren Zweck sowie deren Kritikalität zu erfassen. Auf diese Weise kann das System Dokumente wie Berichte, Auflistungen oder Testskripte erstellen und rollenbasierte, maßgeschneiderte Benutzererfahrungen und Arbeitsabläufe bereitstellen.

„Angesichts der zunehmenden Anzahl von Datenquellen und der wachsenden Komplexität der Protokolle nutzen Sponsoren und Auftragsforschungsinstitute (CROs) Veeva DQS, um Datenworkflows in großem Maßstab über Studien aller Größenordnungen hinweg zu automatisieren", erklärte Pavel Burmenko, Leiter der Veeva DQS-Strategie. „Veeva DQS läutet eine neue Ära des Datenmanagements ein – eine neue Dimension der Innovation im Bereich klinischer Daten, die risikobasierte Überprüfungen koordiniert und die Rolle der Datenmanager zu strategischen Partnern ausbaut."