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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Euroshop Aktie verliert deutlich an Wert - 06.10.2026

    Kursbewegung von -5,84 % bei Deutsche Euroshop am 06.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Deutsche Euroshop Aktie verliert deutlich an Wert - 06.10.2026
    Foto: Deutsche EuroShop AG

    Deutsche EuroShop ist ein auf Einkaufszentren spezialisierter Immobilieninvestor, fokussiert auf ertragsstarke Shoppingcenter in Europa. Einnahmen aus Mieten, Vermietungs- und Center-Management. Marktstellung: Nischenplayer im Segment Shoppingcenter-REITs/Immobilien-AGs. Wichtige Wettbewerber: Unibail-Rodamco-Westfield, Klepierre, ECE, Deutsche Konsum REIT. USP: fokussiertes Portfolio, meist Top-Lagen, langfristige Mietverträge.

    Deutsche Euroshop Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.10.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Euroshop Aktie. Sie fällt um -5,84 % auf 16,600. Die Talfahrt der Deutsche Euroshop Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,42 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 16,600, mit einem Minus von -5,84 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Deutsche Euroshop Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -8,79 % hinnehmen.

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    Auf Wochensicht hat die Deutsche Euroshop Aktie damit -4,70 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,03 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Deutsche Euroshop einen Rückgang von -11,88 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,23 % geändert.

    Deutsche Euroshop Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,70 %
    1 Monat -8,03 %
    3 Monate -8,79 %
    1 Jahr -9,38 %
    Stand: 06.10.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur Deutsche Euroshop Aktie

    Es gibt 76 Mio. Deutsche Euroshop Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,25 Mrd.EUR € wert.

    Börsen im Plus: SGL Carbon springt fast 11 %, Rheinmetall fällt zurück


    Grüne Vorzeichen in Deutschland und den USA: US 500 und SDAX führen die Indizes an. SGL Carbon und Constellation Energy springen kräftig, während Rheinmetall deutlich nachgibt.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Deutsche Euroshop?

    Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,80 %.

    Deutsche Euroshop Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Deutsche Euroshop Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Deutsche Euroshop Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Deutsche Euroshop

    -5,33 %
    -4,14 %
    -6,61 %
    -7,74 %
    -8,55 %
    -8,75 %
    -3,30 %
    -57,51 %
    -13,13 %
    ISIN:DE0007480204WKN:748020
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