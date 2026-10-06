femtoAI eröffnet eine Entwickler-Community zur Entwicklung neuer KI-gestützter Produkte

SAN BRUNO, Kalifornien, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- femtoAI, eine führende Full-Stack-Plattform für KI-Chips und Komprimierung, gab heute nach einem erfolgreichen Beta-Programm den offenen Zugang zu ihrer Entwickler-Community bekannt. Entwickler haben nun Zugriff auf die Full-Stack-Komprimierungs-KI-Plattform von femtoAI, einschließlich des femtoAI Sparse Processing Unit (SPU) Chip-Evaluierungskits, komprimierter Modelle, eines Compilers und von „Sparsity Studio" , die die Entwicklung neuer KI-gestützter Produkte vereinfachen. Die Technologie von femtoAI setzt patentierte Sparsity-Verfahren für neuronale Netze und fortschrittliche Modellkomprimierung in echte Einsparungen um und sorgt so für einen zehnmal geringeren Stromverbrauch und einen zehnmal geringeren Speicherbedarf, ohne dabei Abstriche bei der Genauigkeit zu machen. Entwickler können sich nun ein Bild davon machen, welche Möglichkeiten die femtoAI-Tools und -Systeme unter developer.femto.ai bieten.

Ermöglicht den Zugriff auf die Full-Stack-KI-Chip- und Komprimierungsplattform von femtoAI, die eine 10-fache Einsparung bei Speicherbedarf und Stromverbrauch ermöglicht

„Wir arbeiten hinter den Kulissen in unserer Entwickler-Community mit Dutzenden von Unternehmen zusammen, die neue Produkte auf Basis von entwickeln – der einzigartigen Full-Stack-KI-Chip- und Komprimierungsplattform von femtoAI unter . Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, diese Möglichkeit für mehr Unternehmen und Entwickler zugänglich zu machen", sagte Bill Hoppin, Chief Business Officer bei femtoAI. „Kunden wie Legato und Marshall konnten sich durch die einfache Entwicklung und Bereitstellung mithilfe unserer Entwicklertools und -systeme einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Da wir diese Technologie nun für alle zugänglich machen, sind wir schon sehr gespannt darauf zu sehen, wie Entwickler aus allen Branchen mit den Möglichkeiten unserer Full-Stack-KI-Komprimierungsplattform neue Wege beschreiten werden."

Zu den wichtigsten Merkmalen der Entwickler-Community von femtoAI gehören:

SPU- -Evaluierungskit: Bestellen Sie Ihr eigenes Kit, um Zugriff auf den SPU -Chip zu erhalten

Selbstständige Entwicklung: Zugriff auf die gesamte Palette der und femtoAI Tools , Compiler und Modelle

Flexibilität des Modells: Bringen Sie Ihr eigenes Modell mit, nutzen Sie eines der vorgefertigten Modelle von femtoAI unter oder entwickeln Sie ein Modell von Grund auf neu – mit benutzerfreundlichen Tools und einer leicht verständlichen Dokumentation, die Ihnen jederzeit zur Verfügung steht.

Sparsity Studio: Sehen Sie sich mit diesem Messwerkzeug an, welche tatsächlichen Strom- und Speichereinsparungen durch die „ "-FemtoAI- -Sparsity erzielt werden können.

Community-Forum: Laufende offene Diskussion und Frage-Antwort-Runde mit femtoAI Experten und Entwicklern

„Bei femtoAI bieten wir nicht nur erstklassige Sparsity sowohl in unseren Hardware- und Software-Tools als auch in unseren Anwendungen", sagte Sangnam Choi, VP of Audio & Sensing bei femtoAI, „sondern wir wenden auch fortschrittliche Modellkomprimierungstechniken an, die es uns ermöglicht haben, Open-Source-Modelle wie OpenAI Whisper mit zehnmal geringerem Speicherbedarf bereitzustellen und maßgeschneiderte Lösungen wie lokale Sprachbefehle zu entwickeln. Unser Team entdeckt und implementiert kontinuierlich neue Techniken und Methoden, wodurch wir wiederum Lösungen mit noch geringerem Strom- und Speicherbedarf anbieten können. Wir werden weiterhin die Grenzen der Leistungsfähigkeit ausreizen, ohne dabei Abstriche bei der Genauigkeit zu machen."