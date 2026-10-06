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    Marktgeflüster

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    Zinsen: Die Frankreich-Lüge - und die 71-Billion-Blase in den USA!

    In den USA ist die Finanzpolitik ähnlich verschwenderisch und desaströs - aber die Wall Street ist fokussiert auf ihre KI-Euphorie. Die Marktkapitalisierung der US-Aktien beträgt nun 71 Billion

    Le Pen als wahrscheinlich nächste Präsidentin Frankreichs verspricht drastische Senkungen der Staatsausgaben - daraufhin fallen nicht nur die Zinsen für Frankreich. Faktisch ist das eine Lüge von Le Pen - denn würde sie das wirklich umsetzen, hätte sie keine Chance die Wahl verlieren. Noch extremer in Sachen Schulden ist der Linksaußen Melenchon, dessen Programm einen rapiden Anstieg der Zinsen bedeuten würde (und dann einen wahrscheinlichen) Staatsbankrott. In den USA ist die Finanzpolitik ähnlich verschwenderisch und desaströs - aber die Wall Street ist fokussiert auf ihre KI-Euphorie. Die Marktkapitalisierung der US-Aktien beträgt nun 71 Billion - ca. die Hälfte der weltweiten Wirtschaftsleistung. Wenn das mal gut geht..

     

    Das Video "Zinsen: Die Frankreich-Lüge - und die 71-Billion-Blase in den USA!" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Zinsen: Die Frankreich-Lüge - und die 71-Billion-Blase in den USA! Le Pen als wahrscheinlich nächste Präsidentin Frankreichs verspricht drastische Senkungen der Staatsausgaben - daraufhin fallen nicht nur die Zinsen für Frankreich. Faktisch ist das eine Lüge von Le Pen
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