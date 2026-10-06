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    Besonders beachtet!

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    AUMOVIO Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 06.10.2026

    Kursbewegung von +5,34 % bei AUMOVIO am 06.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - AUMOVIO Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 06.10.2026
    Foto: AUMOVIO SE

    AUMOVIO Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 06.10.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von AUMOVIO. Mit einer Performance von +5,34 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Die AUMOVIO Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,57 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 36,53. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Anstieg bei AUMOVIO konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -7,81 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUMOVIO Aktie damit um -0,14 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,86 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von AUMOVIO -14,74 % verloren.

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    Während AUMOVIO heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,06 %.

    AUMOVIO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,14 %
    1 Monat -2,86 %
    3 Monate -7,81 %
    1 Jahr +0,12 %
    Stand: 06.10.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur AUMOVIO Aktie

    Es gibt 100 Mio. AUMOVIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,64 Mrd.EUR € wert.

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    AUMOVIO Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der AUMOVIO Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur AUMOVIO Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    AUMOVIO

    +5,04 %
    0,00 %
    -3,06 %
    -7,85 %
    +0,39 %
    -5,62 %
    ISIN:DE000AUM0V10WKN:AUM0V1
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