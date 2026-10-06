AUMOVIO Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 06.10.2026

Der heutige Anstieg bei AUMOVIO konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -7,81 % nicht vollständig ausgleichen.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von AUMOVIO. Mit einer Performance von +5,34 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Die AUMOVIO Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,57 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 36,53€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUMOVIO Aktie damit um -0,14 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,86 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von AUMOVIO -14,74 % verloren.

Während AUMOVIO heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,06 %.

AUMOVIO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,14 % 1 Monat -2,86 % 3 Monate -7,81 % 1 Jahr +0,12 %

Informationen zur AUMOVIO Aktie

Stand: 06.10.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 100 Mio. AUMOVIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,64 Mrd.EUR € wert.

Grüne Vorzeichen in Deutschland und den USA: US 500 und SDAX führen die Indizes an. SGL Carbon und Constellation Energy springen kräftig, während Rheinmetall deutlich nachgibt.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Deutsche Bank Research hat Aumovio auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Autozulieferer dürfte am 5. November wegen Portfoliomaßnahmen und einer unterdurchschnittlichen Entwicklung aus eigener Kraft einen weiteren deutlichen …

AUMOVIO Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der AUMOVIO Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur AUMOVIO Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.