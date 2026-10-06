Börsen Update USA - 06.10. - US Tech 100 stark +0,67 %

Der US 30 steht aktuell (19:59:27) bei 51.505,95 PKT und steigt um +0,45 %.

Top-Werte: Cisco Systems +3,24 %, Caterpillar +1,57 %, Procter & Gamble +1,50 %, Walmart +1,22 %, Verizon Communications -1,08 %

Flop-Werte: Salesforce -2,33 %, Boeing -1,37 %, Unitedhealth Group -1,34 %

Der US Tech 100 steht bei 31.272,34 PKT und gewinnt bisher +0,67 %.

Top-Werte: Constellation Energy +13,19 %, Nebius Group Registered (A) +8,36 %, Astera Labs +6,47 %, CoreWeave Registered (A) +5,79 %, Marvell Technology +5,78 %

Flop-Werte: Seagate Technology Holdings -9,63 %, Western Digital -7,44 %, KLA Corporation -4,64 %, Dexcom -4,02 %, Lam Research -3,97 %

Der US 500 bewegt sich bei 7.823,66 PKT und steigt um +0,67 %.

Top-Werte: Constellation Energy +13,19 %, CIENA +12,37 %, Corteva +11,09 %, Vistra +10,39 %, NRG Energy +8,41 %

Flop-Werte: Seagate Technology Holdings -9,63 %, Western Digital -7,44 %, Moderna -6,70 %, KLA Corporation -4,64 %, Fox Registered (B) -4,39 %