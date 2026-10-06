Zalando will weiter keine Dividende ausschütten - 'Lifestyle-KI' geplant

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 25.383 auf Ariva Indikation (06. Oktober 2026, 20:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +24,78 %/+69,34 % bedeutet.