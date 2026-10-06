Zalando will weiter keine Dividende ausschütten - 'Lifestyle-KI' geplant
- Zalando schüttet weiterhin keine Dividende aus
- Überschüssiges Kapital fließt in Aktienrückkäufe
- Gentz glaubt nicht an KI-Agenten beim Modekauf
BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Händler Zalando will weiterhin keine Dividende ausschütten. "Unsere Priorität ist profitables Wachstum. Deshalb investieren wir zuerst in unser Geschäft und halten eine solide Liquiditätsreserve", sagte Co-Vorstandschef Robert Gentz dem "Handelsblatt" laut einer am Dienstagabend verbreiteten Vorausmeldung. Überschüssiges Kapital fließe stattdessen in Aktienrückkäufe. Gentz glaubt weiter an ein "starkes organisches Wachstum" des Dax-Konzerns .
Beim Thema "Künstliche Intelligenz" zeigt sich der Manager optimistisch. Zalando baue gerade an einer "Lifestyle-KI". Zur Sorge, KI-Agenten könnten Händler überflüssig machen, sagte Gentz: "Ich glaube nicht, dass Agenten den Einkauf von Mode und Lifestyle ganz übernehmen." Kleidung sei emotional und individuell, anders als etwa Waschmittel./he/edh
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 25.383 auf Ariva Indikation (06. Oktober 2026, 20:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +24,78 %/+69,34 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111
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Anders Holch Povlsen hat für knapp 25 Mio. Aktien dazugekauft, siehe EQS-News.
Wenn du wissen willst, ob Zalando übernommen wird: klares Nein.
Übrigens, um Leerverkäufer im Zaum zu halten, empfiehlt es sich seine eigenen Aktien zu einem Utopiepreis in den Markt zu stellen. Dadurch kann die Bank die Aktien nicht mehr zum Leerverkauf verleihen. Eine zalando zu 500€ in den Markt zu geben wäre doch mal was. Klappt das wirklich ?