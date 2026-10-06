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    Zalando will weiter keine Dividende ausschütten - 'Lifestyle-KI' geplant

    Für Sie zusammengefasst
    • Zalando schüttet weiterhin keine Dividende aus
    • Überschüssiges Kapital fließt in Aktienrückkäufe
    • Gentz glaubt nicht an KI-Agenten beim Modekauf
    Zalando will weiter keine Dividende ausschütten - 'Lifestyle-KI' geplant
    Foto: Christian Bunge - stock.adobe.com

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Händler Zalando will weiterhin keine Dividende ausschütten. "Unsere Priorität ist profitables Wachstum. Deshalb investieren wir zuerst in unser Geschäft und halten eine solide Liquiditätsreserve", sagte Co-Vorstandschef Robert Gentz dem "Handelsblatt" laut einer am Dienstagabend verbreiteten Vorausmeldung. Überschüssiges Kapital fließe stattdessen in Aktienrückkäufe. Gentz glaubt weiter an ein "starkes organisches Wachstum" des Dax-Konzerns .

    Beim Thema "Künstliche Intelligenz" zeigt sich der Manager optimistisch. Zalando baue gerade an einer "Lifestyle-KI". Zur Sorge, KI-Agenten könnten Händler überflüssig machen, sagte Gentz: "Ich glaube nicht, dass Agenten den Einkauf von Mode und Lifestyle ganz übernehmen." Kleidung sei emotional und individuell, anders als etwa Waschmittel./he/edh

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 25.383 auf Ariva Indikation (06. Oktober 2026, 20:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +24,78 %/+69,34 % bedeutet.





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