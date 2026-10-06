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    'HB'

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    Deutz will 400 Stellen abbauen - vor allem bei kleinen Motoren

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutz plant den Abbau von rund 400 Arbeitsplätzen
    • Rund 100 von 400 Stellen sind bereits abgebaut
    • Kleine Motoren sind besonders stark betroffen
    'HB' - Deutz will 400 Stellen abbauen - vor allem bei kleinen Motoren
    Foto: DEUTZ AG

    KÖLN (dpa-AFX) - Der Motorenbauer Deutz will einem Pressebericht zufolge mehrere Hundert Arbeitsplätze streichen. Etwa 100 der laut Insidern angepeilten insgesamt 400 Stellen seien schon im Abbau oder bereits abgebaut worden, berichtete das "Handelsblatt" am Dienstagabend. Ein weiterer möglicher Wegfall von 300 Arbeitsplätzen sei am Dienstag intern abgestimmt worden. Besonders betroffen ist dem Bericht zufolge das Geschäft mit kleinen Motoren. Der Konzern habe sich auf Anfrage nicht zu dem Vorgang äußern wollen. Eigenen Angaben zufolge beschäftigt der MDax-Konzern weltweit rund 6.000 Mitarbeiter./he/edh

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    ISIN:DE0006305006WKN:630500
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 11,13 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 20:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,200EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von +6,29 %/+68,29 % bedeutet.





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