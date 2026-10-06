Ein sehr interessanter Tag für die Investment-These bei $SHMD.

Vier voneinander unabhängige Entwicklungen aus Taiwan, Korea, Singapur und China liefern weitere Hinweise darauf, dass sich zwei Märkte, in denen Schmid Group positioniert ist – Panel Level Packaging und Glass Core/TGV – zunehmend in Richtung industrieller Skalierung bewegen.

1. Powertech: großformatiges FOPLP für AMD

Der taiwanische OSAT Powertech skaliert seine 510×515-mm-FOPLP-Plattform für AI-Anwendungen.

Equipment für ein AMD-bezogenes Projekt ist bereits installiert, die Kleinserie ist für H1 2027 geplant und die Volumenproduktion soll vor Mitte 2027 starten.

PTI hat bereits Packages oberhalb von 5x Reticle Size entwickelt, will bis Jahresende Equipment für 9x Reticle bereitstellen und langfristig sogar 14x Reticle adressieren.

Nach Angaben des Unternehmens könnten bei großen AI-Packages bis zu 45 Einheiten pro Panel verarbeitet werden, gegenüber rund 8–9 bei waferbasierten Prozessen. Gleichzeitig sollen die Yields nach Verbesserungen beim Warpage bereits über 90 % liegen.

Für Schmid ist das relevant, weil großformatiges Panel Processing damit zunehmend den Schritt von der technischen Entwicklung in ein reales AI-Kundenprogramm macht.

2. Silicon Box: Panel Level Packaging bereits im Milliardenmaßstab

Silicon Box hat inzwischen mehr als 1 Milliarde Advanced-Packaging-Einheiten aus seiner Panel-Level-Fabrik in Singapur ausgeliefert.

Vor rund einem Jahr waren es erst 100 Millionen.

Das nächste Ziel: 2 Milliarden Einheiten bis Ende 2026.

Gleichzeitig werden weitere 300 Mio. USD in den Ausbau der Kapazitäten in Singapur investiert.

Das ist ein wichtiger Validierungspunkt für die PLP-These:

Panel Level Packaging ist nicht mehr nur eine mögliche zukünftige Alternative zu waferbasierten Prozessen. Die Technologie wird bereits heute in industriellen Volumina eingesetzt – und die Kapazitäten werden weiter ausgebaut.

3. Samsung Electro-Mechanics: konkrete Equipment-Investitionen für Glass Substrates

Hanmi Semiconductor hat von Samsung Electro-Mechanics einen Auftrag über 24,48 Mrd. KRW erhalten.

Die Systeme sind ausdrücklich auch für Anwendungen im Bereich Glass Substrates vorgesehen und kombinieren unter anderem Sägen, Reinigung, Vision Inspection, Sortierung und Placement.

Das ist relevant, weil Glass Core erst dann kommerziell wirklich interessant wird, wenn sich eine vollständige industrielle Prozesskette etabliert.

TGV allein reicht nicht.

Benötigt werden auch Metallisierung, RDL, Handling, Inspection und automatisierte Back-End-Prozesse.

Wenn ein großer Substrathersteller nun konkret in diese Prozesskette investiert, ist das ein weiterer Schritt in Richtung Industrialisierung.

4. China: WG Tech skaliert TGV-Kapazität in Richtung 1 Mio. m² pro Jahr

WG Tech hat die zweite Investitionsphase seiner TGV-Glass-Substrate-Produktionslinie gestartet.

Die erste Phase verfügte über eine Kapazität von rund 100.000 m² pro Jahr.

Langfristig soll die Kapazität auf bis zu 1 Mio. m² pro Jahr steigen.

Mehrere Kundenqualifikationen sind bereits abgeschlossen, erste Produkte befinden sich in Kleinserienbelieferung.

Als Zielanwendungen werden unter anderem AI Computing, 1.6T Optical Connectivity und CPO genannt.

Auch hier ist der entscheidende Punkt nicht ein weiteres Laborprojekt.

Es geht um Kapazität, die für kommerzielle Produktion aufgebaut wird.

Warum ist das alles für Schmid Group relevant?

Schmid ist auf Equipment-Ebene bei zwei möglichen strukturellen Technologiewechseln positioniert:

Wafer → großformatiges Panel Level Packaging

und

organische Substrate → Glass Core / TGV

Keine einzelne Meldung beweist, wie groß das zukünftige Umsatzpotenzial für Schmid tatsächlich werden wird.

In Summe sind die heutigen vier Datenpunkte aber bemerkenswert:

• reale AI-Kundenprogramme

• PLP-Produktion im Milliardenmaßstab

• konkrete Equipment-Aufträge für Glass Substrates

• stark steigende TGV-Kapazitäten

Die Diskussion verschiebt sich damit zunehmend weg von der Frage, ob diese Technologien industriell funktionieren können – und hin zu der Frage, wie schnell Kunden ihre Kapazitäten kommerziell hochskalieren.

Und genau an diesem Punkt wird auch die Größe des potenziellen Equipment-Marktes für Schmid immer interessanter.

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