Corteva Aktie mit Kurssprung +11,93 % - 06.10.2026

Anleger bei Corteva können sich heute freuen: Die Aktie legt um +11,93 % zu und notiert bei 12,410€. Die Corteva Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +7,84 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +11,93 % hinzu. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

Corteva ist ein global führendes Agrarunternehmen, das Saatgut und Pflanzenschutzlösungen entwickelt. Es ist stark in den Amerikas vertreten und konkurriert mit Bayer, Syngenta und BASF. Cortevas Innovationskraft und Engagement für nachhaltige Landwirtschaft sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Corteva Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die Corteva Aktie damit um +20,39 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,90 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +43,97 % gewonnen.

Während Corteva heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,72 %. Damit gehört Corteva heute zu den auffälligeren Werten.

Corteva Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,39 % 1 Monat +8,90 % 3 Monate +9,57 % 1 Jahr +52,36 %

Informationen zur Corteva Aktie

Stand: 06.10.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 667 Mio. Corteva Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,29 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Grüne Vorzeichen in Deutschland und den USA: US 500 und SDAX führen die Indizes an. SGL Carbon und Constellation Energy springen kräftig, während Rheinmetall deutlich nachgibt.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Corteva Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Corteva Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Corteva Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.