JEFFERIES stuft Nordea auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea vor der Berichtssaison der nordischen Banken von 20,10 auf 20,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Deren Aktien würden trotz eines weitgehend vergleichbaren Gewinnwachstums weiterhin mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt, das etwa 20 Prozent über dem ihrer Wettbewerber in der Europäischen Union liege, schrieb Alexander Demetriou in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er bleibe daher selektiv, wobei Nordea wegen der sich verbessernden Eigenkapitalrendite, der Positionierung im Hinblick auf eine Erholung in Schweden und des Potenzials für eine Kurserholung seine einzige Kaufempfehlung sei./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 05:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 12:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 17,01EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 20:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Alexander Demetriou

Analysiertes Unternehmen: Nordea

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20,60

Kursziel alt: 20,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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