Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 06.10.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -9,89 %
Tagesperformance: -9,89 %
Platz 2
Performance 1M: -2,74 %
Performance 1M: -2,74 %
Western Digital
Tagesperformance: -7,30 %
Tagesperformance: -7,30 %
Platz 3
Performance 1M: -9,62 %
Performance 1M: -9,62 %
Nebius Group Registered (A)
Tagesperformance: +6,97 %
Tagesperformance: +6,97 %
Platz 4
Performance 1M: +14,87 %
Performance 1M: +14,87 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den rund 9-prozentigen Kurssprung und den technischen Ausbruch über 250 US-Dollar; MACD und Handelsvolumen stützen das Momentum, der RSI nähert sich jedoch dem überkauften Bereich. Fundamental werden starke Nachfrage, Ausbaupläne, Vorauszahlungen und Effizienzgewinne durch Inferize positiv bewertet. Risiken sehen Anleger in hohem Kapitalbedarf, möglicher Verwässerung und der Abhängigkeit von Vorauszahlungen; kritisch diskutiert werden zudem Schulden und künftiger Cashflow.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.
Astera Labs
Tagesperformance: +6,16 %
Tagesperformance: +6,16 %
Platz 5
Performance 1M: +29,91 %
Performance 1M: +29,91 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +5,31 %
Tagesperformance: +5,31 %
Platz 6
Performance 1M: +34,90 %
Performance 1M: +34,90 %
CoreWeave Registered (A)
Tagesperformance: +4,99 %
Tagesperformance: +4,99 %
Platz 7
Performance 1M: +6,92 %
Performance 1M: +6,92 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -4,61 %
Tagesperformance: -4,61 %
Platz 8
Performance 1M: +9,60 %
Performance 1M: +9,60 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +4,47 %
Tagesperformance: +4,47 %
Platz 9
Performance 1M: +10,80 %
Performance 1M: +10,80 %
Lam Research
Tagesperformance: -4,31 %
Tagesperformance: -4,31 %
Platz 10
Performance 1M: +11,45 %
Performance 1M: +11,45 %
Dexcom
Tagesperformance: -4,27 %
Tagesperformance: -4,27 %
Platz 11
Performance 1M: -1,72 %
Performance 1M: -1,72 %
Broadcom
Tagesperformance: +3,99 %
Tagesperformance: +3,99 %
Platz 12
Performance 1M: +8,91 %
Performance 1M: +8,91 %
Teradyne
Tagesperformance: -3,85 %
Tagesperformance: -3,85 %
Platz 13
Performance 1M: +24,71 %
Performance 1M: +24,71 %
Copart
Tagesperformance: -3,78 %
Tagesperformance: -3,78 %
Platz 14
Performance 1M: -17,93 %
Performance 1M: -17,93 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +3,39 %
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 15
Performance 1M: +32,47 %
Performance 1M: +32,47 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +3,26 %
Tagesperformance: +3,26 %
Platz 16
Performance 1M: +41,69 %
Performance 1M: +41,69 %
Synopsys
Tagesperformance: +3,11 %
Tagesperformance: +3,11 %
Platz 17
Performance 1M: +32,35 %
Performance 1M: +32,35 %
Applied Materials
Tagesperformance: -2,96 %
Tagesperformance: -2,96 %
Platz 18
Performance 1M: +20,27 %
Performance 1M: +20,27 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -2,92 %
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 19
Performance 1M: -0,87 %
Performance 1M: -0,87 %
Fortinet
Tagesperformance: +2,89 %
Tagesperformance: +2,89 %
Platz 20
Performance 1M: +25,25 %
Performance 1M: +25,25 %
Autodesk
Tagesperformance: +2,87 %
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 21
Performance 1M: +7,90 %
Performance 1M: +7,90 %
Shopify
Tagesperformance: +2,84 %
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 22
Performance 1M: +17,09 %
Performance 1M: +17,09 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: -2,74 %
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 23
Performance 1M: -9,13 %
Performance 1M: -9,13 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +2,70 %
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 24
Performance 1M: +29,27 %
Performance 1M: +29,27 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -2,31 %
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 25
Performance 1M: 0,00 %
Performance 1M: 0,00 %
Intel
Tagesperformance: -2,30 %
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 26
Performance 1M: +23,46 %
Performance 1M: +23,46 %
Workday (A)
Tagesperformance: -2,06 %
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 27
Performance 1M: -1,74 %
Performance 1M: -1,74 %
Ross Stores
Tagesperformance: -2,05 %
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 28
Performance 1M: -0,70 %
Performance 1M: -0,70 %
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