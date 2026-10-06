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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 06.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 06.10.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    146,40€
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    1,74
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    Blatt
    Short
    182,46€
    Basispreis
    1,73
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    × 13,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,29 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -9,89 %
    Platz 2
    Performance 1M: -2,74 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,89 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -7,30 %
    Platz 3
    Performance 1M: -9,62 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,30 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: +6,97 %
    Platz 4
    Performance 1M: +14,87 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,97 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den rund 9-prozentigen Kurssprung und den technischen Ausbruch über 250 US-Dollar; MACD und Handelsvolumen stützen das Momentum, der RSI nähert sich jedoch dem überkauften Bereich. Fundamental werden starke Nachfrage, Ausbaupläne, Vorauszahlungen und Effizienzgewinne durch Inferize positiv bewertet. Risiken sehen Anleger in hohem Kapitalbedarf, möglicher Verwässerung und der Abhängigkeit von Vorauszahlungen; kritisch diskutiert werden zudem Schulden und künftiger Cashflow.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Astera Labs
    Tagesperformance: +6,16 %
    Platz 5
    Performance 1M: +29,91 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,16 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: +5,31 %
    Platz 6
    Performance 1M: +34,90 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,31 %.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: +4,99 %
    Platz 7
    Performance 1M: +6,92 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,99 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: -4,61 %
    Platz 8
    Performance 1M: +9,60 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,61 %.

    Cisco Systems
    Tagesperformance: +4,47 %
    Platz 9
    Performance 1M: +10,80 %
    Chart Cisco Systems
    ISIN: US17275R1023
    WKN: 878841
    Die Cisco Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,47 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: -4,31 %
    Platz 10
    Performance 1M: +11,45 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,31 %.

    Dexcom
    Tagesperformance: -4,27 %
    Platz 11
    Performance 1M: -1,72 %
    Chart Dexcom
    ISIN: US2521311074
    WKN: A0D9T1
    Die Dexcom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,27 %.

    Broadcom
    Tagesperformance: +3,99 %
    Platz 12
    Performance 1M: +8,91 %
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,99 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: -3,85 %
    Platz 13
    Performance 1M: +24,71 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,85 %.

    Copart
    Tagesperformance: -3,78 %
    Platz 14
    Performance 1M: -17,93 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,78 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +3,39 %
    Platz 15
    Performance 1M: +32,47 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,39 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +3,26 %
    Platz 16
    Performance 1M: +41,69 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,26 %.

    Synopsys
    Tagesperformance: +3,11 %
    Platz 17
    Performance 1M: +32,35 %
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,11 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: -2,96 %
    Platz 18
    Performance 1M: +20,27 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,96 %.

    IDEXX Laboratories
    Tagesperformance: -2,92 %
    Platz 19
    Performance 1M: -0,87 %
    Chart IDEXX Laboratories
    ISIN: US45168D1046
    WKN: 888210
    Die IDEXX Laboratories Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,92 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: +2,89 %
    Platz 20
    Performance 1M: +25,25 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,89 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: +2,87 %
    Platz 21
    Performance 1M: +7,90 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,87 %.

    Shopify
    Tagesperformance: +2,84 %
    Platz 22
    Performance 1M: +17,09 %
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,84 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: -2,74 %
    Platz 23
    Performance 1M: -9,13 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,74 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: +2,70 %
    Platz 24
    Performance 1M: +29,27 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,70 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -2,31 %
    Platz 25
    Performance 1M: 0,00 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,31 %.

    Intel
    Tagesperformance: -2,30 %
    Platz 26
    Performance 1M: +23,46 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,30 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: -2,06 %
    Platz 27
    Performance 1M: -1,74 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,06 %.

    Ross Stores
    Tagesperformance: -2,05 %
    Platz 28
    Performance 1M: -0,70 %
    Chart Ross Stores
    ISIN: US7782961038
    WKN: 870053
    Die Ross Stores Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,05 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 06.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 06.10.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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