Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 06.10.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Corteva
Tagesperformance: +12,18 %
Tagesperformance: +12,18 %
Platz 2
Performance 1M: +8,90 %
Performance 1M: +8,90 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +10,50 %
Tagesperformance: +10,50 %
Platz 3
Performance 1M: +3,25 %
Performance 1M: +3,25 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -9,89 %
Tagesperformance: -9,89 %
Platz 4
Performance 1M: -2,74 %
Performance 1M: -2,74 %
Vistra
Tagesperformance: +9,05 %
Tagesperformance: +9,05 %
Platz 5
Performance 1M: +10,54 %
Performance 1M: +10,54 %
Western Digital
Tagesperformance: -7,20 %
Tagesperformance: -7,20 %
Platz 6
Performance 1M: -9,62 %
Performance 1M: -9,62 %
Moderna
Tagesperformance: -7,03 %
Tagesperformance: -7,03 %
Platz 7
Performance 1M: +35,41 %
Performance 1M: +35,41 %
? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Anstieg über 200 US-Dollar, die nicht überwundene Marke von 210 US-Dollar und ein geschlossenes Kursgap. Themen sind Gewinnmitnahmen, Stop-Loss-Orders und Rückschlagsrisiken durch hohe Zinsen. Einige sehen Moderna bei relevanten Kennzahlen rund zehnmal so hoch bewertet wie BioNTech. Chancen sehen sie in mRNA-Krebstherapien, der berichteten Nachfrage nach dem Grippeimpfstoff und der angekündigten Nasdaq-100-Aufnahme.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.
NRG Energy
Tagesperformance: +6,75 %
Tagesperformance: +6,75 %
Platz 8
Performance 1M: -10,03 %
Performance 1M: -10,03 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: +5,77 %
Tagesperformance: +5,77 %
Platz 9
Performance 1M: +16,93 %
Performance 1M: +16,93 %
Emcor Group
Tagesperformance: +5,73 %
Tagesperformance: +5,73 %
Platz 10
Performance 1M: +12,93 %
Performance 1M: +12,93 %
Corning
Tagesperformance: +5,70 %
Tagesperformance: +5,70 %
Platz 11
Performance 1M: +13,16 %
Performance 1M: +13,16 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -4,75 %
Tagesperformance: -4,75 %
Platz 12
Performance 1M: +9,60 %
Performance 1M: +9,60 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +4,49 %
Tagesperformance: +4,49 %
Platz 13
Performance 1M: +10,80 %
Performance 1M: +10,80 %
Lam Research
Tagesperformance: -4,47 %
Tagesperformance: -4,47 %
Platz 14
Performance 1M: +11,45 %
Performance 1M: +11,45 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: +4,43 %
Tagesperformance: +4,43 %
Platz 15
Performance 1M: +11,66 %
Performance 1M: +11,66 %
Dexcom
Tagesperformance: -4,27 %
Tagesperformance: -4,27 %
Platz 16
Performance 1M: -1,72 %
Performance 1M: -1,72 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: +4,19 %
Tagesperformance: +4,19 %
Platz 17
Performance 1M: +2,69 %
Performance 1M: +2,69 %
SBA Communications Registered (A)
Tagesperformance: +4,18 %
Tagesperformance: +4,18 %
Platz 18
Performance 1M: -8,00 %
Performance 1M: -8,00 %
Teradyne
Tagesperformance: -4,11 %
Tagesperformance: -4,11 %
Platz 19
Performance 1M: +24,71 %
Performance 1M: +24,71 %
Quanta Services
Tagesperformance: +4,10 %
Tagesperformance: +4,10 %
Platz 20
Performance 1M: +18,84 %
Performance 1M: +18,84 %
Fox Registered (B)
Tagesperformance: -4,00 %
Tagesperformance: -4,00 %
Platz 21
Performance 1M: -2,49 %
Performance 1M: -2,49 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +3,94 %
Tagesperformance: +3,94 %
Platz 22
Performance 1M: +13,72 %
Performance 1M: +13,72 %
News Registered (A)
Tagesperformance: -3,83 %
Tagesperformance: -3,83 %
Platz 23
Performance 1M: -3,83 %
Performance 1M: -3,83 %
Broadcom
Tagesperformance: +3,83 %
Tagesperformance: +3,83 %
Platz 24
Performance 1M: +8,91 %
Performance 1M: +8,91 %
Arista Networks
Tagesperformance: +3,77 %
Tagesperformance: +3,77 %
Platz 25
Performance 1M: +14,02 %
Performance 1M: +14,02 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: +3,69 %
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 26
Performance 1M: +1,19 %
Performance 1M: +1,19 %
Copart
Tagesperformance: -3,67 %
Tagesperformance: -3,67 %
Platz 27
Performance 1M: -17,93 %
Performance 1M: -17,93 %
Generac Holdings
Tagesperformance: +3,64 %
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 28
Performance 1M: +23,30 %
Performance 1M: +23,30 %
GE Vernova
Tagesperformance: +3,59 %
Tagesperformance: +3,59 %
Platz 29
Performance 1M: +13,63 %
Performance 1M: +13,63 %
Trimble
Tagesperformance: +3,47 %
Tagesperformance: +3,47 %
Platz 30
Performance 1M: +5,47 %
Performance 1M: +5,47 %
Salesforce
Tagesperformance: -3,25 %
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 31
Performance 1M: -10,38 %
Performance 1M: -10,38 %
C.H.Robinson Worldwide
Tagesperformance: -3,21 %
Tagesperformance: -3,21 %
Platz 32
Performance 1M: -4,17 %
Performance 1M: -4,17 %
Applied Materials
Tagesperformance: -3,09 %
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 33
Performance 1M: +20,27 %
Performance 1M: +20,27 %
PerkinElmer
Tagesperformance: -3,07 %
Tagesperformance: -3,07 %
Platz 34
Performance 1M: +21,55 %
Performance 1M: +21,55 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -3,00 %
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 35
Performance 1M: -0,87 %
Performance 1M: -0,87 %
Thermo Fisher Scientific
Tagesperformance: -2,99 %
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 36
Performance 1M: +11,45 %
Performance 1M: +11,45 %
Best Buy
Tagesperformance: -2,95 %
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 37
Performance 1M: -2,58 %
Performance 1M: -2,58 %
Leidos Holdings
Tagesperformance: -2,88 %
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 38
Performance 1M: -9,30 %
Performance 1M: -9,30 %
Garmin
Tagesperformance: -2,79 %
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 39
Performance 1M: +4,15 %
Performance 1M: +4,15 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: -2,70 %
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 40
Performance 1M: -9,13 %
Performance 1M: -9,13 %
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