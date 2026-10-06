🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCIENA AktievorwärtsNachrichten zu CIENA

    Top & Flop

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 06.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 06.10.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Norwegian Cruise Line Holdings!
    Long
    14,32€
    Basispreis
    1,25
    Ask
    × 11,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    15,77€
    Basispreis
    0,46
    Ask
    × 12,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,95 %.

    Corteva
    Tagesperformance: +12,18 %
    Platz 2
    Performance 1M: +8,90 %
    Chart Corteva
    ISIN: US22052L1044
    WKN: A2PKRR
    Die Corteva Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,18 %.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: +10,50 %
    Platz 3
    Performance 1M: +3,25 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,50 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -9,89 %
    Platz 4
    Performance 1M: -2,74 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,89 %.

    Vistra
    Tagesperformance: +9,05 %
    Platz 5
    Performance 1M: +10,54 %
    Chart Vistra
    ISIN: US92840M1027
    WKN: A2DJE5
    Die Vistra Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,05 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -7,20 %
    Platz 6
    Performance 1M: -9,62 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,20 %.

    Moderna
    Tagesperformance: -7,03 %
    Platz 7
    Performance 1M: +35,41 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,03 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Anstieg über 200 US-Dollar, die nicht überwundene Marke von 210 US-Dollar und ein geschlossenes Kursgap. Themen sind Gewinnmitnahmen, Stop-Loss-Orders und Rückschlagsrisiken durch hohe Zinsen. Einige sehen Moderna bei relevanten Kennzahlen rund zehnmal so hoch bewertet wie BioNTech. Chancen sehen sie in mRNA-Krebstherapien, der berichteten Nachfrage nach dem Grippeimpfstoff und der angekündigten Nasdaq-100-Aufnahme.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

    NRG Energy
    Tagesperformance: +6,75 %
    Platz 8
    Performance 1M: -10,03 %
    Chart NRG Energy
    ISIN: US6293775085
    WKN: A0BLR4
    Die NRG Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,75 %.

    Comfort Systems USA
    Tagesperformance: +5,77 %
    Platz 9
    Performance 1M: +16,93 %
    Chart Comfort Systems USA
    ISIN: US1999081045
    WKN: 907784
    Die Comfort Systems USA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,77 %.

    Emcor Group
    Tagesperformance: +5,73 %
    Platz 10
    Performance 1M: +12,93 %
    Chart Emcor Group
    ISIN: US29084Q1004
    WKN: 898814
    Die Emcor Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,73 %.

    Corning
    Tagesperformance: +5,70 %
    Platz 11
    Performance 1M: +13,16 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,70 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: -4,75 %
    Platz 12
    Performance 1M: +9,60 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,75 %.

    Cisco Systems
    Tagesperformance: +4,49 %
    Platz 13
    Performance 1M: +10,80 %
    Chart Cisco Systems
    ISIN: US17275R1023
    WKN: 878841
    Die Cisco Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,49 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: -4,47 %
    Platz 14
    Performance 1M: +11,45 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,47 %.

    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
    Tagesperformance: +4,43 %
    Platz 15
    Performance 1M: +11,66 %
    Chart Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
    ISIN: LR0008862868
    WKN: 886286
    Die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,43 %.

    Dexcom
    Tagesperformance: -4,27 %
    Platz 16
    Performance 1M: -1,72 %
    Chart Dexcom
    ISIN: US2521311074
    WKN: A0D9T1
    Die Dexcom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,27 %.

    Norwegian Cruise Line
    Tagesperformance: +4,19 %
    Platz 17
    Performance 1M: +2,69 %
    Chart Norwegian Cruise Line
    ISIN: BMG667211046
    WKN: A1KBL8
    Die Norwegian Cruise Line Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,19 %.

    SBA Communications Registered (A)
    Tagesperformance: +4,18 %
    Platz 18
    Performance 1M: -8,00 %
    Chart SBA Communications Registered (A)
    ISIN: US78410G1040
    WKN: A2DKP8
    Die SBA Communications Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,18 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: -4,11 %
    Platz 19
    Performance 1M: +24,71 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,11 %.

    Quanta Services
    Tagesperformance: +4,10 %
    Platz 20
    Performance 1M: +18,84 %
    Chart Quanta Services
    ISIN: US74762E1029
    WKN: 912294
    Die Quanta Services Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,10 %.

    Fox Registered (B)
    Tagesperformance: -4,00 %
    Platz 21
    Performance 1M: -2,49 %
    Chart Fox Registered (B)
    ISIN: US35137L2043
    WKN: A2PF3T
    Die Fox Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,00 %.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: +3,94 %
    Platz 22
    Performance 1M: +13,72 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,94 %.

    News Registered (A)
    Tagesperformance: -3,83 %
    Platz 23
    Performance 1M: -3,83 %
    Chart News Registered (A)
    ISIN: US65249B1098
    WKN: A1W03Z
    Die News Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,83 %.

    Broadcom
    Tagesperformance: +3,83 %
    Platz 24
    Performance 1M: +8,91 %
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,83 %.

    Arista Networks
    Tagesperformance: +3,77 %
    Platz 25
    Performance 1M: +14,02 %
    Chart Arista Networks
    ISIN: US0404132054
    WKN: A40V33
    Die Arista Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,77 %.

    Texas Pacific Land
    Tagesperformance: +3,69 %
    Platz 26
    Performance 1M: +1,19 %
    Chart Texas Pacific Land
    ISIN: US88262P1021
    WKN: A2QL4H
    Die Texas Pacific Land Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,69 %.

    Copart
    Tagesperformance: -3,67 %
    Platz 27
    Performance 1M: -17,93 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,67 %.

    Generac Holdings
    Tagesperformance: +3,64 %
    Platz 28
    Performance 1M: +23,30 %
    Chart Generac Holdings
    ISIN: US3687361044
    WKN: A0YGR4
    Die Generac Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,64 %.

    GE Vernova
    Tagesperformance: +3,59 %
    Platz 29
    Performance 1M: +13,63 %
    Chart GE Vernova
    ISIN: US36828A1016
    WKN: A404PC
    Die GE Vernova Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,59 %.

    Trimble
    Tagesperformance: +3,47 %
    Platz 30
    Performance 1M: +5,47 %
    Chart Trimble
    ISIN: US8962391004
    WKN: 882295
    Die Trimble Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,47 %.

    Salesforce
    Tagesperformance: -3,25 %
    Platz 31
    Performance 1M: -10,38 %
    Chart Salesforce
    ISIN: US79466L3024
    WKN: A0B87V
    Die Salesforce Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,25 %.

    C.H.Robinson Worldwide
    Tagesperformance: -3,21 %
    Platz 32
    Performance 1M: -4,17 %
    Chart C.H.Robinson Worldwide
    ISIN: US12541W2098
    WKN: A0HGF5
    Die C.H.Robinson Worldwide Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,21 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: -3,09 %
    Platz 33
    Performance 1M: +20,27 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,09 %.

    PerkinElmer
    Tagesperformance: -3,07 %
    Platz 34
    Performance 1M: +21,55 %
    Chart PerkinElmer
    ISIN: US7140461093
    WKN: 850943
    Die PerkinElmer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,07 %.

    IDEXX Laboratories
    Tagesperformance: -3,00 %
    Platz 35
    Performance 1M: -0,87 %
    Chart IDEXX Laboratories
    ISIN: US45168D1046
    WKN: 888210
    Die IDEXX Laboratories Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,00 %.

    Thermo Fisher Scientific
    Tagesperformance: -2,99 %
    Platz 36
    Performance 1M: +11,45 %
    Chart Thermo Fisher Scientific
    ISIN: US8835561023
    WKN: 857209
    Die Thermo Fisher Scientific Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,99 %.

    Best Buy
    Tagesperformance: -2,95 %
    Platz 37
    Performance 1M: -2,58 %
    Chart Best Buy
    ISIN: US0865161014
    WKN: 873629
    Die Best Buy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,95 %.

    Leidos Holdings
    Tagesperformance: -2,88 %
    Platz 38
    Performance 1M: -9,30 %
    Chart Leidos Holdings
    ISIN: US5253271028
    WKN: A1W5CT
    Die Leidos Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,88 %.

    Garmin
    Tagesperformance: -2,79 %
    Platz 39
    Performance 1M: +4,15 %
    Chart Garmin
    ISIN: CH0114405324
    WKN: A1C06B
    Die Garmin Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,79 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: -2,70 %
    Platz 40
    Performance 1M: -9,13 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,70 %.

    zurückvorwärts
    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 06.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 06.10.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     