Tanker vor russischer Schwarzmeerküste in Brand
- Tanker nahe Sotschi nach Seedrohnenangriff in Brand
- Die 23 indischen Seeleute wurden sicher gerettet
- Drohnen trafen Schiffe vor Bulgarien und Rumänien
MOSKAU (dpa-AFX) - Ein unter liberianischer Flagge fahrender Tanker ist vor der russischen Schwarzmeerküste in der Nähe von Sotschi in Brand geraten. Die "Aframax Rio" sei von Seedrohnen angegriffen worden, teilte das russische Transportministerium in Moskau nach Angaben der Staatsagentur Tass mit. "Ein unter liberianischer Flagge fahrendes Schiff mit einer Ladung Öl wurde von unbemannten Booten angegriffen", heißt es in der Mitteilung. Die 23 Besatzungsmitglieder aus Indien seien gerettet worden.
Der Tanker brannte den Angaben nach am Abend lichterloh. Ein Löschversuch könne erst unternommen werden, wenn sich die Intensität des Brandes vermindere, teilte das Ministerium mit. Die nächstgelegenen Strände wurden vorerst geschlossen, die Bewohner von Sotschi wurden von den Behörden aufgefordert, Fenster zu schließen und sich nicht auf den Straßen aufzuhalten. Das Schiff wird von der ukrainischen Website "BlackSeaNews" der russischen Schattenflotte zugeordnet.
Zuvor waren am frühen Morgen zwei Handelsschiffe vor der Schwarzmeerküsten Bulgariens von Drohnen angegriffen worden. Das teilte Bulgariens Ministerpräsident Rumen Radew laut der bulgarischen Nachrichtenagentur BTA in Sofia mit. Beide Schiffe wurden beschädigt, eines davon ist gesunken. Am Vortag wurde ein türkischer Frachter vor der Küste Rumäniens angegriffen und beschädigt. Für diese Angriffe sei das russische Militär verantwortlich, verlautete aus Kiew.
Das Schwarze Meer ist immer wieder Schauplatz von Angriffen im russischen Krieg gegen die Ukraine. Anfang Juli begann das ukrainische Militär, Schiffe im Schwarzen und Asowschen Meer, die russisch kontrollierte Häfen anliefen, mit Drohnen anzugreifen. Über 300 Tanker und Frachter hat Kiew eigenen Angaben nach seitdem beschädigt. Im Gegenzug verstärkte Russland seine Angriffe auf ukrainische Häfen am Schwarzen Meer und an der Donau und ebenso auf Schiffe. Dies hat den Schiffsverkehr an den ukrainischen wie auch an den russischen Schwarzmeerhäfen weitgehend zum Erliegen gebracht./cha/DP/he
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