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    Besonders beachtet!

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    CIENA Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 06.10.2026

    Kursbewegung von +14,41 % bei CIENA am 06.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - CIENA Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 06.10.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Ciena ist ein US-Netzwerkausrüster für Telekom- und Cloudanbieter. Kernprodukte sind optische Transporttechnik, Routing/Switching, Automations- und Softwarelösungen für Hochgeschwindigkeitsnetze. Starke Position im Markt für optische Übertragung (DWDM). Wichtige Wettbewerber: Nokia, Huawei, Cisco, Infinera. USP: technologische Führerschaft bei Hochbitraten, offene, softwaredefinierte Netze.

    CIENA Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 06.10.2026

    Die CIENA Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +14,41 % auf 395,75. Damit gewinnt die Aktie +49,85  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Schon gestern ging es für die CIENA Aktie um +13,04 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 395,75. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die CIENA Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +4,22 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die CIENA Aktie damit um +29,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,52 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von CIENA +93,07 % gewonnen.

    Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,62 % geändert.

    CIENA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +29,48 %
    1 Monat +41,52 %
    3 Monate +4,22 %
    1 Jahr +203,28 %
    Stand: 06.10.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur CIENA Aktie

    Es gibt 142 Mio. CIENA Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,86 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 06.10.2026


    Top- und Flop-Aktien am 06.10.2026 im US 500.

    Börsen Update USA - 06.10. - US Tech 100 stark +0,67 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,33 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Plus, mit +1,84 %. Nokia notiert im Plus, mit +5,42 %.

    CIENA Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die CIENA Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur CIENA Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    CIENA

    +13,88 %
    +29,48 %
    +41,52 %
    +4,22 %
    +203,28 %
    +833,53 %
    +773,69 %
    +1.844,47 %
    +1.306,79 %
    ISIN:US1717793095WKN:A0LDA7
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