Aktien New York Schluss
Gewinne - Rekorde bei S&P 500 und Nasdaq 100
- US-Börsen schließen mit Gewinnen und neuen Rekorden
- Anleger erwarten, dass Firmen Kosten bewältigen
- Nasdaq-Rekord stärkt Vertrauen in KI-Nachfrage
NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Gewinnen und Höchstständen der Leitindizes S&P 500 und Nasdaq 100 sind die US-Aktienmärkte am Dienstag aus dem Handel gegangen. Marktbeobachtern zufolge setzen immer mehr Anleger darauf, dass die heimischen Unternehmen die Herausforderungen durch die nach wie vor hohen Energiekosten und Zinssätze bewältigen können. Die im frühen Handel gesunkenen Ölpreise verliehen zunächst Rückenwind, drehten im späteren Handelsverlauf jedoch wieder etwas ins Plus.
Der Dow Jones Industrial schloss 0,49 Prozent höher bei 51.521,28 Punkten. Der marktbreite S&P 500 erklomm im Verlauf ein Rekordhoch bei fast 7.845 Zählern und gewann letztlich 0,58 Prozent auf 7.818,93 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 erreichte zwischenzeitlich ebenfalls eine weitere Bestmarke und stieg am Ende um 0,48 Prozent auf 31.224,47 Punkte. Das Nasdaq-Hoch demonstriere Zuversicht, dass sich die Nachfrage nach KI weiterhin stark entwickle, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank./edh/he
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@Onlythebest
Ich lese hier seit geraumer Zeit gerne mit, da mir die gegenseitige Wertschätzung hier sehr angenehm auffällt. Ist nicht überall so bei wo .
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Dass das keine Handlungsempfehlung sein soll, versteht sich von selbst.
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