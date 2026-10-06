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    Revival Gold gibt Verabschiedung einer Advance Notice By-Law bekannt

    Revival Gold gibt Verabschiedung einer Advance Notice By-Law bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Toronto, ON / 6. Oktober 2026 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) („Revival Gold“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es eine „Advance Notice By-Law“ verabschiedet hat, die vorschreibt, dass das Unternehmen im Voraus benachrichtigt werden muss, wenn Aktionäre Direktoren nominieren, sofern die Nominierung nicht im Rahmen eines Antrags auf Einberufung einer Versammlung oder eines Aktionärsantrags erfolgt, jeweils gemäß dem Canada Business Corporations Act (das „Gesetz“).

     

    Die Advance Notice By-Law legt ein klares Verfahren fest, das Aktionäre bei der Nominierung von Direktoren einhalten müssen, und trägt dazu bei, sicherzustellen, dass alle Aktionäre rechtzeitig ausreichende Informationen über die nominierten Direktoren erhalten, um ihre Stimmrechte auf informierter Grundlage ausüben zu können. Die Advance Notice By-Law entspricht in ihrer Ausgestaltung den Regelungen zur Vorankündigung, die von vielen anderen börsennotierten kanadischen Unternehmen verabschiedet wurden.

     

    Die Advance Notice By-Law legt unter anderem Fristen fest, innerhalb derer Aktionäre das Unternehmen vor einer ordentlichen oder außerordentlichen Aktionärsversammlung, auf der Direktoren gewählt werden sollen, über die Nominierung von Direktoren informieren müssen. Sie legt außerdem fest, welche Informationen über den vorgeschlagenen Kandidaten ein Aktionär in die Mitteilung aufnehmen muss, damit diese gültig ist.

     

    Im Falle einer ordentlichen Aktionärsversammlung muss die Mitteilung an das Unternehmen mindestens 30 Tage und höchstens 65 Tage vor dem Datum der ordentlichen Aktionärsversammlung erfolgen. Findet die ordentliche Aktionärsversammlung weniger als 50 Tage nach der erstmaligen öffentlichen Bekanntgabe ihres Termins statt, kann die Mitteilung spätestens bis zum Geschäftsschluss am 10. Tag nach dieser Bekanntgabe erfolgen. Im Falle einer außerordentlichen Aktionärsversammlung (bei der es sich nicht zugleich um eine ordentliche Aktionärsversammlung handelt) muss die Mitteilung an das Unternehmen spätestens bis zum Geschäftsschluss am 15. Tag nach der erstmaligen öffentlichen Bekanntgabe des Termins der außerordentlichen Aktionärsversammlung erfolgen.

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