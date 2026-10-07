Nach 200 %-Rally Moderna Aktie jetzt verkaufen? Comeback bei Standard Lithium und HPQ Silicon?
Die Aktie von Moderna hat fulminante Wochen hinter sich. Seit Mitte August ist die Aktie des Biotechunternehmens von 63 USD auf über 200 USD geschossen. Doch jetzt gießen Analysten Wasser ins Kursfeuerwerk. Aus ihrer Sicht könnte sich die Aktie mehr …
Foto: esg-aktien.de
Die Aktie von Moderna hat fulminante Wochen hinter sich. Seit Mitte August ist die Aktie des Biotechunternehmens von 63 USD auf über 200 USD geschossen. Doch jetzt gießen Analysten Wasser ins Kursfeuerwerk. Aus ihrer Sicht könnte sich die Aktie mehr als halbieren. Während Moderna bereits das Comeback gelungen ist, gibt es gute Gründe, warum es bei HPQ Silicon noch bevorsteht. Trotz eines positiven Newsflows ist die Aktie noch nicht angesprungen. Nach Erfolgen im Drohnenbereich wurden zuletzt die Weichen für die Vermarktung der Technologie zur Herstellung von pyrogener Kieselsäure gestellt. Auf ein Comeback bei Standard Lithium warten Anleger schon länger. Die Aktie notiert auf Jahrestief und nähert sich dem Pennystockniveau. Dabei konnte man zuletzt einen neuen Kunden gewinnen.
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte