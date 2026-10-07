Techman Robot stärkt die Cybersicherheit für den zuverlässigen Einsatz von physischer KI

TAIPEI, 7. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Techman Robot hat nach einer unabhängigen Prüfung durch DEKRA die Cybersicherheitszertifizierung nach IEC 62443-4-2 Sicherheitsstufe 2 (SL2) für seine TM AI Cobot S-Serie erhalten. Dieser Meilenstein stärkt die Grundlage der Cybersicherheit für den Einsatz von kollaborativen Robotern in vernetzten Fertigungsumgebungen.

Techman Robot ist der weltweit erste Hersteller von Cobots mit integrierter Bildverarbeitungs-KI, der die Zertifizierung nach IEC 62443-4-2 SL2 erhalten hat

Mit dem Einzug der physischen KI in die Produktion verbinden sich Roboter zunehmend mit Anlagen, Fertigungssystemen und der Dateninfrastruktur. Hersteller benötigen sowohl intelligente Automatisierung als auch Vertrauen in die Cybersicherheitsfähigkeiten der von ihnen eingesetzten Produkte.

Techman Robot integriert integrierte Bildverarbeitung, künstliche Intelligenz und Roboterausführung durch seinen SEE- • THINK • ACT-Ansatz. Unabhängig verifizierte Cybersicherheitsfähigkeiten bilden die Grundlage für einen vertrauenswürdigen Einsatz.

Die Norm IEC 62443-4-2 legt Sicherheitsanforderungen für Komponenten industrieller Automatisierungs- und Steuerungssysteme fest. Die Zertifizierung bietet Herstellern und Systemintegratoren eine unabhängig verifizierte Referenz zur Bewertung der Cybersicherheitsfähigkeiten der Produkte der TM AI Cobot S-Serie.

Scott Huang, Chief Operating Officer von Techman Robot, sagte:

„Da die physische KI nun in die Produktion Einzug hält, geht es den Kunden um mehr als nur darum, wie intelligent ein Roboter ist. Sie müssen wissen, ob er langfristig sicher und zuverlässig in ihrer Fertigungsumgebung eingesetzt werden kann. SEE • THINK • ACT ist zentraler Bestandteil des KI-Robotik-Ansatzes von Techman Robot, und ein vertrauenswürdiger Einsatz ist die Grundlage dafür, diese Intelligenz in der Fertigung zum Einsatz zu bringen. Die Zertifizierung nach IEC 62443-4-2 SL2 spiegelt unsere kontinuierlichen Bemühungen wider, Intelligenz, Cybersicherheit und praktische Fertigungsanforderungen in die Produktentwicklung zu integrieren."

Über die Zertifizierung hinaus hat TM AI Cobot Cybersicherheitsmechanismen für den gesamten Produktlebenszyklus etabliert, die Schwachstellenmanagement, Vorfallmeldung und Sicherheitsupdates umfassen. Techman Robot baut diese Mechanismen im Einklang mit den Anforderungen des Cyber Resilience Act (CRA) der Europäischen Union weiter aus.

Von integrierter Bildverarbeitung bis hin zu integrierter KI konzentriert sich Techman Robot weiterhin darauf, Intelligenz in reale Fertigungsumgebungen zu bringen – auf einer vertrauenswürdigen Grundlage für den Einsatz.

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