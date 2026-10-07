Banken-Machtkämpfe, Übernahme-Poker und Wolfram-Boom! Jetzt mutig bei Commerzbank, Deutsche Bank und Almonty Industries einsteigen!
An den Finanzmärkten herrscht derzeit Hochspannung! Die Renditen für die 10-jährigen Anleihen klettern in einigen Ländern in Europa, aber auch in den USA auf irre Höchststände. Das sorgt für Unruhe in den unterschiedlichsten Anlageklassen. Auch die …
Foto: zukunftsbilanzen.de
An den Finanzmärkten herrscht derzeit Hochspannung! Die Renditen für die 10-jährigen Anleihen klettern in einigen Ländern in Europa, aber auch in den USA auf irre Höchststände. Das sorgt für Unruhe in den unterschiedlichsten Anlageklassen. Auch die weltweiten Konflikte nähren die Unsicherheit. Während der deutsche Bankensektor im Würgegriff von Übernahme-Poker und spürbaren Zinsrisiken zittert, suchen die Investoren nach frischen Impulsen. Bei der Commerzbank bringt der italienische Großaktionär UniCredit das Gefüge mächtig ins Wanken, während die Deutsche Bank trotz vollendeter Aktienrückkäufe mit belasteten Anleiheportfolios kämpft. Etwas andere, aber extrem spannende Vorzeichen zeigen sich derweil im Rohstoffsektor. Hier hat die Aktie von Almonty Industries nach einem fulminanten Kurslauf eine harte, schnelle Konsolidierung durchlaufen und lauert nun an einer entscheidenden Chartmarke. Erfahren Sie in dieser Analyse, welche Gefahren drohen und wo sich für clevere Anleger jetzt lukrative Chancen auftun.
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