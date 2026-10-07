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    Porsche stellt neue strategische Ausrichtung vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Porsche stellt neue Strategie für die Zukunft vor
    • Leiters schärft den Fokus und stärkt die Marke
    • Porsches Gewinn sank 2025 um 91,4 Prozent
    Porsche stellt neue strategische Ausrichtung vor
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WEISSACH/STUTTGART (dpa-AFX) - Der Sport- und Geländewagenbauer Porsche AG stellt am Mittwoch (9.00 Uhr) auf einem Kapitalmarkttag seine Strategie für die kommenden Jahre vor. Porsche-Chef Michael Leiters will mit der strategischen Ausrichtung "Sportwagenschmiede '35" unter anderem den Fokus des Unternehmens schärfen. Der Manager ist seit Beginn des Jahres am Steuer.

    Die Strategie folge dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns zu stärken, die Attraktivität der Marke zu sichern und die Voraussetzungen für profitables Wachstum zu schaffen, hieß es in der Ankündigung zu der Veranstaltung.

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    Das Unternehmen aus Stuttgart hatte zuletzt zu kämpfen - mit sinkenden Absatzzahlen, insbesondere in China, einer geringeren Nachfrage nach E-Modellen und US-Zöllen. 2025 hatten unter anderem die Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung den Gewinn der Volkswagen -Tochter größtenteils aufgezehrt. Das Ergebnis nach Steuern brach im Vergleich zum Vorjahr um 91,4 Prozent auf 310 Millionen Euro ein./jwe/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 68,64 auf Lang & Schwarz (06. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +6,58 %/+75,21 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um VWs Elektromobilitätsstrategie, Absatzchancen des ID Polo und geringe Kleinwagenmargen. Hohe deutsche Produktionskosten, Konkurrenz aus China und Reformbedarf prägen die Diskussion. Für eine Unterbewertung werden Konzernbeteiligungen und ein genanntes KGV unter 4 angeführt; zugleich werden charttechnische Warnsignale thematisiert. Die diskutierten Kursziele reichen von 25–30 bis 200 Euro.

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    dpa-AFX
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