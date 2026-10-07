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    Huthi-Miliz greift Saudi-Arabien mit ballistischen Raketen an

    Für Sie zusammengefasst
    • Saudi-Arabien fängt ballistische Huthi-Rakete ab
    • Abschussplattform nahe Sanaa soll zerstört werden
    • Huthi-Miliz beschießt erneut Ziele in Saudi-Arabien
    Militär - Huthi-Miliz greift Saudi-Arabien mit ballistischen Raketen an
    Foto: Emphyrio - pixabay

    RIAD (dpa-AFX) - Saudi-Arabien hat nach Militärangaben einen Raketenangriff der jemenitischen Huthi-Miliz abgewehrt. Nördlich der Hauptstadt Riad sei eine von den Huthi abgefeuerte ballistische Rakete abgefangen und zerstört worden, teilte Turki al-Maliki mit, der Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses, das im Jemen an der Seite der Regierung gegen die Huthi-Miliz kämpft. Die Koalition habe die Abschussplattform mit Hilfe ihrer Nachrichtendienste bei der jemenitischen Hauptstadt Sanaa entdeckt und werde sie zerstören.

    Der Sprecher machte keine Angaben zu möglichen Schäden oder Verletzten. Seine Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

    Zuvor hatte er mitgeteilt, dass eine von der Huthi-Miliz in Richtung der im Süden des Landes gelegenen Stadt Chamis Muschait abgefeuerte ballistische Rakete abgefangen und zerstört worden sei. Er fügte hinzu, in Sanaa sowie den Provinzen Saada und Amran befänden sich die Ausgangspunkte der Raketenbedrohungen durch die Huthi-Miliz. Die Koalition werde weiterhin Raketen unschädlich machen und deren Abschussstellen zerstören.

    Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz beschießt im Zuge der Eskalation des Jemen-Kriegs wieder verstärkt Ziele im benachbarten Saudi-Arabien. Das sunnitische Königreich ist mit der international anerkannten Regierung im Jemen verbündet und bombardiert immer wieder Ziele der schiitischen Miliz./hme/DP/zb





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