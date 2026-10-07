Ölpreis bremst Asiens Börsen, DAX tiefer erwartet – droht eine Eurokrise 2.0?

Die Ölpreise sind am Mittwochmorgen wieder gestiegen. Wie CNBC berichtet, verteuert sich die Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember um 0,93 Prozent auf 101,52 US-Dollar je Barrel. Die US-Sorte WTI für November steigt um 0,81 Prozent auf 90,16 US-Dollar. Damit überwiegen die Sorgen vor erneuten Lieferunterbrechungen im Nahen Osten die Entspannung durch das zuletzt wieder wachsende Ölangebot.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auslöser sind die zunehmenden Kämpfe zwischen Saudi-Arabien und den vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen. Laut der saudischen Luftfahrtbehörde wurden die Flughäfen in Jazan und Najran bei zwei Angriffen ins Visier genommen. Zugleich verstärkt der Iran seine Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus. Dadurch wird die bislang fragile Erholung der Ölexporte über diese wichtige Schifffahrtsroute gefährdet.

Zwar erholt sich die Versorgung auch über Saudi-Arabiens Ost-West-Pipeline. Die geopolitischen Risiken bleiben jedoch hoch. Samer Hasn, Marktanalyst bei XS.com, warnt, dass die Huthis Ölanlagen noch Hunderte Kilometer von der Grenze entfernt treffen können. Weitere Gebietsverluste der Rebellen könnten den Druck zu neuen Angriffen erhöhen und somit größere Lieferausfälle wahrscheinlicher machen.

Asiens Börsen schwächeln – höhere Ölpreise belasten

Die asiatischen Aktienmärkte geben am Mittwoch überwiegend nach. Die Rekordstände von S&P 500 und Nasdaq liefern kaum Rückenwind. Der MSCI-Index für Aktien in Asien und dem Pazifikraum außerhalb Japans verliert 0,3 Prozent. Seit Monatsbeginn liegt er allerdings noch 1,5 Prozent im Plus.

Japans Nikkei fällt um 0,52 Prozent. In Hongkong büßte der Hang Seng im frühen Handel 0,46 Prozent ein. Besonders schwach entwickeln sich Biotech-Aktien. Ihr Branchenindex sackt um vier Prozent ab. Die australische Börse zeigt sich unterdessen nahezu unverändert. Die Finanzmärkte auf dem chinesischen Festland bleiben feiertagsbedingt geschlossen.

Auf die Stimmung drücken zudem steigende Ölpreise. Ein Sturm, der sich dem Golf von Mexiko nähert, und die Eskalation zwischen Saudi-Arabien und den Huthi-Rebellen schüren Sorgen vor Lieferausfällen. Zudem stieg die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen im asiatischen Morgenhandel wieder auf 5,3 Prozent an.

Indien erhöht erstmals seit 2023 die Zinsen

Die indische Notenbank hat am Mittwoch den Leitzins um 25 Basispunkte auf 5,50 Prozent angehoben. Dies ist die erste Erhöhung seit 2023 und der höchste Stand seit einem Jahr. Dieser Schritt entsprach den Erwartungen der von Reuters befragten Ökonomen. Hintergrund ist der zunehmende Preisdruck: Die Inflation stieg zehn Monate in Folge und erreichte im August 4,8 Prozent. Damit liegt sie über dem Notenbankziel von vier Prozent. Notenbankchef Sanjay Malhotra schloss kurzfristige Zinssenkungen aus. HSBC und Goldman Sachs rechnen bereits im Dezember mit einer weiteren Erhöhung.

DAX vor schwächerem Start – Erholung könnte pausieren

Nach drei Handelstagen mit Kursgewinnen zeichnet sich für den DAX am Mittwoch ein leichter Rücksetzer ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Handelsbeginn auf rund 25.335 Punkte. Das entspricht einem Minus von knapp einem halben Prozent.

Die bevorstehende Berichtssaison großer US-Unternehmen könnte Anleger zunächst zum Abwarten veranlassen. Zusätzlich belastet der erneut steigende Ölpreis. Auch die Anleiherenditen bleiben trotz der jüngsten Entspannung hoch, insbesondere bei französischen Staatspapieren.

Gold gibt nach – Anleger warten auf Fed-Protokoll

Der Goldpreis fällt am Mittwoch im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 4.150,23 US-Dollar je Feinunze. US-Gold-Futures verlieren 0,2 Prozent und kosten nun 4.177,60 US-Dollar. Anleger warten auf das im Tagesverlauf anstehende Protokoll der Fed-Sitzung vom September. Dieses könnte Aufschluss darüber geben, wie groß die Unterstützung innerhalb der US-Notenbank für weitere Zinserhöhungen ist.

Schwächere Konjunkturdaten haben die Erwartungen an einen Zinsschritt im Oktober zuletzt gedämpft. Für eine Erhöhung bis Dezember preist der Markt jedoch weiterhin eine Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent ein. Hohe Zinsen belasten Gold, da sie verzinste Anlagen attraktiver machen. Auch Bewegungen bei Anleiherenditen, dem US-Dollar und dem Ölpreis könnten dem Edelmetall neue Impulse geben.

Auf längere Sicht sehen die Teilnehmer der jährlichen Konferenz der London Bullion Market Association dennoch Aufwärtspotenzial: Sie halten einen Goldpreis von 5.013 US-Dollar je Feinunze innerhalb der kommenden zwölf Monate für möglich, berichtet Reuters. Silber gibt unterdessen rund ein Prozent auf 61,12 US-Dollar je Unze nach.

Frankreichs Anleihen stehen unter Druck – Angst vor Eurokrise 2.0

Frankreichs Staatsfinanzen schüren Sorgen an den Anleihemärkten. Wie Der Standard berichtet, erwartet die OECD ein Haushaltsdefizit von mehr als fünf Prozent der Wirtschaftsleistung. Die Schuldenquote liegt bei rund 120 Prozent. Der Renditeaufschlag für zehnjährige französische Staatsanleihen gegenüber deutschen Papieren erreichte am vergangenen Freitag mit 1,58 Prozentpunkten den höchsten Stand seit der Euro-Schuldenkrise vor 15 Jahren.

Anleger bemängeln den hohen Schuldenstand und das Fehlen von Gegenmaßnahmen. PGIM-Stratege Guillermo Felices fordert ein glaubwürdiges Bekenntnis zur Haushaltskonsolidierung. Frankreichs Finanzminister Roland Lescure kündigte am Dienstag an, einen entsprechenden Kurs einzuleiten.

Sollte sich die Lage verschärfen, hält Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, einen Einsatz des EZB-Instruments TPI für möglich. Damit könnte die Notenbank gezielt Staatsanleihen kaufen und den Renditedruck abfedern. Der Artikel bewertet ein Eingreifen im Ernstfall als wahrscheinlich und sieht die Gefahr einer neuen Eurokrise deshalb als begrenzt an. Eine Unterstützung ist jedoch nicht garantiert.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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