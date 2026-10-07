GIGABYTE AI TOP ATOM mit 64 GB Unified Memory erweitert die Möglichkeiten für die KI-Entwicklung am Desktop

TAIPEI, 7. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE hat heute die neue Version des GIGABYTE AI TOP ATOM mit 64 GB Unified Memory vorgestellt, die das bestehende Modell mit 128 GB ergänzt. Die neue Konfiguration ist ab dem 23. Oktober erhältlich und behält das Hardwaredesign des AI TOP ATOM bei, das auf der NVIDIA DGX Spark-Plattform basiert. Dadurch erhalten Entwickler, Forschende und Unternehmen mehr Flexibilität bei der Auswahl der Konfiguration, die am besten zu ihren KI-Workloads und Speicheranforderungen passt, und können gleichzeitig dedizierte lokale KI-Entwicklungsumgebungen aufbauen.

Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung generativer KI und agentenbasierter KI-Anwendungen werden Modelltests, Datenverarbeitung und Anwendungsvalidierung zu immer wichtigeren Bestandteilen alltäglicher Entwicklungsabläufe. Der GIGABYTE AI TOP ATOM bietet KI-Rechenleistung in einem kompakten Desktop-Format und ermöglicht es Anwendern, komplexe Aufgaben wie Modellinferenz, Prototypenentwicklung und Datenanalysen in Büros, Laboren und Bildungseinrichtungen durchzuführen. Durch die lokale Ausführung von Modellen und die Verarbeitung von Daten behalten Nutzer zugleich mehr Kontrolle über Entwicklungsressourcen und Projektdaten und können ihre Abhängigkeit von Cloud-Computing-Ressourcen reduzieren.

Die neue Version mit 64 GB Unified Memory bildet gemeinsam mit dem bestehenden Modell des AI TOP ATOM mit 128 GB Speicherkapazität ein umfassenderes Produktportfolio. Anwender können die Speicherkapazität auswählen, die am besten zu ihren Modellgrößen, Workflows und Multitasking-Anforderungen passt. So können KI-Anwendungen auf derselben Plattform entwickelt und von frühen Proof-of-Concept-Projekten bis hin zur praktischen Implementierung skaliert werden. Dank der integrierten ConnectX-7-Netzwerktechnologie können Entwickler mit NVIDIA Sync bis zu vier Geräte zu einem Cluster verbinden und so eine größere aggregierte Speicherkapazität sowie zusätzliche Rechenleistung nutzen.

Softwareseitig kombiniert AI TOP ATOM das CUDA-beschleunigte KI-Software-Ökosystem von NVIDIA mit GIGABYTE AI TOP Utility. Dieses bietet Funktionen wie das Herunterladen von Modellen, Inferenz und Retrieval-Augmented Generation (RAG), um Anwender beim Aufbau lokaler KI-Workflows zu unterstützen. Entwickler können offene Modelle ausprobieren, KI-Assistenten testen oder eigene Dokumente verwenden, um wissensbasierte Frage-und-Antwort-Anwendungen zu erstellen. Dadurch lassen sich Lösungen kontinuierlich entsprechend den jeweiligen Projektanforderungen optimieren und validieren sowie der Weg von der Idee zur realen Anwendung beschleunigen.

GIGABYTE entwickelt darüber hinaus kontinuierlich das Potenzial des AI TOP ATOM für agentenbasierte KI-Anwendungen weiter. In einer Multi-Node-Demonstration für wissenschaftliches Computing hat GIGABYTE offene NVIDIA Nemotron-Modelle mit dem offenen Agenten-Blueprint NVIDIA NemoClaw integriert, um die Generierung von Forschungshypothesen mit Simulations-Workflows zu verknüpfen. Die Demonstration verdeutlicht das Potenzial von KI-Agenten zur Unterstützung wissenschaftlicher Forschung. Durch die fortlaufende Integration von Hardwareplattformen, Softwarewerkzeugen und realen Anwendungsszenarien zielt GIGABYTE darauf ab, die Einsatzmöglichkeiten von Desktop-KI-Systemen weiter auszubauen.

Mit der Einführung der Version mit 64 GB Unified Memory ist AI TOP ATOM nun sowohl mit 128 GB als auch mit 64 GB erhältlich und deckt damit die Anforderungen von Nutzern in unterschiedlichen Phasen der KI-Entwicklung und bei unterschiedlich skalierten Anwendungen ab. GIGABYTE plant, das AI TOP Produktportfolio und das dazugehörige Software-Ökosystem weiter auszubauen, um Einzelanwender und Unternehmen beim Aufbau lokaler KI-Kompetenzen zu unterstützen und KI von der technologischen Erprobung in alltägliche Anwendungen zu überführen.

Die neue Version des GIGABYTE AI TOP ATOM mit 64 GB Unified Memory ist offiziell ab dem 23. Oktober 2026 erhältlich. Produktverfügbarkeit, Vertriebskanäle und Preise können je nach Region variieren. Weitere Informationen finden Sie in den offiziellen Mitteilungen von GIGABYTE sowie bei autorisierten lokalen Vertriebspartnern.

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