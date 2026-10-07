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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Leicht im Minus

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax dürfte nach Gewinnen zur Wochenmitte nachgeben
    • US-Börsen schlossen zuversichtlich auf Rekordkurs
    • Asiens Börsen fallen wegen hoher Ölpreise zurück
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Leicht im Minus
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
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    DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Nach drei Börsentagen mit Gewinnen in Folge könnte die Erholung am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte eine Auszeit nehmen. Knapp zwei Stunden vor dem Handelsbeginn wurden etwas tiefere Kurse erwartet. Der Broker IG berechnete den Leitindex Dax zuletzt knapp ein halbes Prozent niedriger auf gut 25.335 Zähler. Angesichts der kurz bevorstehenden Saison der Quartalsbilanzen großer US-Konzerne könnten sich Investoren zurückhalten. Dazu beitragen könnte auch ein wieder steigender Ölpreis und die trotz einer jüngsten Entspannung noch immer hohen Renditen an den Anleihemärkten, insbesondere französischer Staatspapiere.

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    USA: - IM PLUS - Mit Gewinnen und Höchstständen der Leitindizes S&P 500 und Nasdaq 100 sind die US-Aktienmärkte am Dienstag aus dem Handel gegangen. Marktbeobachtern zufolge setzen immer mehr Anleger darauf, dass die heimischen Unternehmen die Herausforderungen durch die nach wie vor hohen Energiekosten und Zinssätze bewältigen können. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg rechnen Analysten bei den Unternehmen des S&P 500 mit einem durchschnittlichen Gewinnanstieg im dritten Quartal von rund 25 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Die im frühen Handel gesunkenen Ölpreise verliehen den US-Börsen zunächst Rückenwind, drehten im späteren Handelsverlauf jedoch wieder etwas ins Plus. Der Dow Jones Industrial schloss 0,49 Prozent höher bei 51.521,28 Punkten. Der marktbreite S&P 500 erklomm im Verlauf ein Rekordhoch bei fast 7.845 Zählern und gewann letztlich 0,58 Prozent auf 7.818,93 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 erreichte zwischenzeitlich ebenfalls eine weitere Bestmarke und stieg am Ende um 0,48 Prozent auf 31.224,47 Punkte. Das Nasdaq-Hoch demonstriere Zuversicht, dass sich die Nachfrage nach KI weiterhin stark entwickle, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

    ASIEN: - VERLUSTE - Die Börsen Asiens sind am Mittwoch trotz zunächst guter Vorgaben von der Wall Street unter Druck geraten. Gleichwohl fielen auch die US-Futures in der Nacht etwas zurück und auch in Europa zeichneten sich Verluste ab. Nach der Kurserholung zum Wochenstart halten sich Anleger also erst einmal wieder zurück. Im Fokus bleiben die hohen Ölpreise. Zudem rückt die so langsam beginnende Berichtssaison zum dritten Quartal in den Fokus. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel im späten Handel um 0,7 Prozent. In Südkorea ging es um 1,4 Prozent nach unten. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank um rund ein halbes Prozent. Die chinesischen Festlandbörsen waren wegen der "Goldenen Woche" weiterhin geschlossen.

    ^
    DAX 25.449,19 0,77%
    XDAX 25.342,85 0,10%
    EuroSTOXX 50 6.272,23 0,48%
    Stoxx50 5.334,87 0,27%

    DJIA 51.521,28 0,49%
    S&P 500 7.818,93 0,58%
    NASDAQ 100 31.224,69 0,48%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

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    Bund-Future 120,58 -0,12% °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1233 -0,23% USD/Yen 158,43 0,21% Euro/Yen 177,96 -0,02% °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 84.103 -1,69 (USD, Bitstamp)
    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 101,38 +0,80 USD WTI 90,08 +0,61 USD °

    /mis





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