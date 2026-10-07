Ölpreis wird zum Problem – Verkaufswelle bei Bitcoin und Ethereum

Dogecoin und Cardano trifft es mit Verlusten von jeweils mehr als fünf Prozent noch stärker. Unter den größten Altcoins verzeichnet Uniswap mit einem Minus von 8,43 Prozent den größten Rückgänge.

Bitcoin rutscht am Mittwochmorgen um 1,76 Prozent auf 84.144 US-Dollar ab. Noch deutlicher trifft der Ausverkauf jedoch zahlreiche Altcoins. Ethereum verliert 3,35 Prozent auf 2.612 US-Dollar, XRP gibt 2,55 Prozent auf 1,46 US-Dollar nach.

Iran treibt den Ölpreis wieder nach oben

Auslöser ist vor allem die Entwicklung am Ölmarkt. Der Preis für Brent-Rohöl steigt im frühen Handel um knapp ein Prozent auf 101,50 US-Dollar je Barrel. Hintergrund sind verstärkte iranische Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus.

Die steigenden Energiepreise schüren erneut Inflationssorgen und wirken damit gegen Bitcoin und andere Kryptowährungen. Gleichzeitig legt auch der US-Dollar gegenüber sämtlichen anderen G10-Währungen zu, während die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um drei Basispunkte auf 5,31 Prozent steigt.

Damit verschlechtern sich die Rahmenbedingungen für Risiko-Anlagen. Höhere Anleiherenditen erhöhen die Attraktivität festverzinslicher Anlagen, während ein stärkerer Dollar zusätzlichen Druck auf Bitcoin ausübt.

Fast 500 Millionen US-Dollar an Long-Positionen liquidiert

Besonders deutlich zeigt sich die Nervosität am Derivatemarkt. Innerhalb von 24 Stunden wurden Krypto-Positionen im Wert von insgesamt 555,6 Millionen US-Dollar zwangsweise geschlossen. Davon entfielen 487,2 Millionen US-Dollar auf Long-Positionen.

Die hohe Zahl der Liquidationen kann den Kursrutsch zusätzlich verstärken. Werden gehebelte Positionen automatisch geschlossen, entstehen weitere Verkäufe, die wiederum neue Liquidationen auslösen können.

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Fed-Protokoll rückt in den Fokus

Neben dem Ölpreis richtet sich der Blick auf die US-Notenbank. Am Mittwoch werden die Protokolle der September-Sitzung veröffentlicht, bei der die Federal Reserve den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben hatte.

Schwächere Arbeitsmarktdaten haben die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung im Oktober zuletzt gedämpft. Die September-Anhebung gilt bereits als weitgehend eingepreist. Umso stärker dürfte nun darauf geachtet werden, ob das Fed-Protokoll eine abwartendere Haltung signalisiert oder Hinweise auf einen weiteren Zinsschritt bis zum Jahresende liefert.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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