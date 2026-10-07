BERNSTEIN RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 20200 auf 19800 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Es sei richtig gewesen, dass der Pharmakonzern seit dem Wendepunkt 2017 konsequent verstärkt in Forschung und Entwicklung investiert habe, um eine Pipeline aufzubauen, die dem hohen Risiko der Arzneimittelentwicklung standhalte, schrieb Justin Smith in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er hob seine Umsatzprognosen für die kommenden zehn Jahre um bis zu zehn Prozent an und sieht sich nun fast 50 Prozent über den Bloomberg-Konsensprognosen. Zum neuen Kursziel verwies er auf die gesunkene Branchenbewertung./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 12:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 141,2EUR auf Lang & Schwarz (07. Oktober 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Justin Smith

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 198

Kursziel alt: 202

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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