JPMORGAN stuft Axa auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Axa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der neue Strategieplan "Growing Forward" sei ein glaubwürdiger Weg, um den Versicherer wieder auf den Wachstumskurs zu bringen, schrieb Farooq Hanif in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er senkte zwar seine Gewinnprognosen (EPS) bis 2029 geringfügig, erwartet aber einen EPS-Anstieg am oberen Ende der Wachstums-Zielspanne von sieben bis neun Prozent - der Markt rechne nur mit unter acht Prozent. Trotz der Marktsorgen über die französische Politik sollten die Aktien den Bewertungsrückstand auf die Konkurrenten Allianz und Generali aufholen./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 18:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 42,55EUR auf Lang & Schwarz (07. Oktober 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Farooq Hanif

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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