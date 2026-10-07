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    Nordex erhält Aufträge über 389 Megawatt in der Türkei

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordex sichert sich mehrere Aufträge in der Türkei
    • 56 Windenergieanlagen mit 389 Megawatt Kapazität
    • Bau und Betrieb der Projekte ab 2027 bis 2028
    Nordex erhält Aufträge über 389 Megawatt in der Türkei
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenbauer Nordex hat sich mehrere Aufträge in der Türkei gesichert. Insgesamt beläuft sich die Kapazität auf 389 Megawatt, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Die Verträge umfassten die Lieferung und Errichtung von 56 Windenergieanlagen der Delta4000-Serie sowie mehrjährige Service- und Wartungsverträge. Die Projekte sollen schrittweise ab 2027 bis 2028 errichtet und in Betrieb gehen. Weitere Details wie etwa Namen von Kunden und Projekten gab das Unternehmen nicht bekannt.

    Erst am Vortag hatte das Unternehmen Aufträge aus Europa für 228 Megawatt mitgeteilt./mne/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 36,52 auf Lang & Schwarz (07. Oktober 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Nordex Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -2,51 %/+67,13 % bedeutet.





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