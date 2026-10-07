Die größten Aufsteiger der Woche vom 30.09.-07.10.2026 in der wO Community
Foto: Stefan Puchner - dpa
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den größten Zuwachs in der Aufmerksamkeit unserer Community verzeichneten. Oftmals handelt es sich um Werte, bei denen wichtige Ereignisse wie Adhocs eingetreten sind oder die Quartalszahlen anstehen. Schauen Sie gerne mal vorbei und diskutieren Sie mit.
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Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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Lake Victoria Gold
Monatsperformance: +4,74 %
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Platz 1
sino
Monatsperformance: +12,74 %
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Platz 2
EQ Resources
Monatsperformance: -10,28 %
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Platz 3
AUR Portfolio III
Monatsperformance: +15,58 %
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Platz 4
Heidelberg Pharma
Monatsperformance: -4,53 %
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Platz 5
Rakuten Group
Monatsperformance: -10,42 %
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Platz 6
innoscripta
Monatsperformance: -46,78 %
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Platz 7
TeamViewer
Monatsperformance: -1,52 %
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Platz 8
VIB Vermoegen
Monatsperformance: -41,49 %
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Platz 9
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