Warten auf Bestätigung

Auch das übergeordnete Chartbild von NVIDIA hat sich nach der etwas holprigen Kursentwicklung Ende 2025 und Anfang dieses Jahres wieder deutlich verbessert. Die im Frühjahr begonnene Aufwärtsbewegung ist weiterhin intakt und könnte nun in eine zweite, wesentlich größere Rallyestufe übergehen.

Ein wichtiger Treiber bleibt dabei der starke Ausbau der künstlichen Intelligenz. Die großen Hyperscaler planen für das kommende Jahr, ihre Investitionen in KI und die dafür benötigten Rechenzentren noch einmal deutlich zu erhöhen.

Aus technischer Sicht lassen sich kurzfristig Kursziele bei 250,70 US-Dollar ableiten. Mittel- bis langfristig rücken 271,80 und schließlich 288,77 US-Dollar in den Fokus. Damit bietet die Aktie aus charttechnischer Sicht interessante Perspektiven für unterschiedliche Anlagehorizonte.

Das positive Bild würde sich allerdings deutlich eintrüben, sollte NVIDIA keinen nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb der bisherigen Hochs erreichen und stattdessen unter den 200-Tage-Durchschnitt bei 220,90 US-Dollar fallen. In diesem Fall wäre von einem möglichen Fehlsignal und einer Trendwende auszugehen. Als mögliche Kursziele kämen dann 191,00 bis 195,00 US-Dollar infrage.

Fundamental spricht derzeit allerdings wenig für ein solches Szenario. Die geplanten Ausgaben von rund 2 Billionen Dollar im kommenden Jahr für die KI-Infrastruktur dürften die Nachfrage nach leistungsfähigen Chips und Rechenzentren weiter stützen. Dennoch gibt es auch einen Risikofaktor: Die großen Hyperscaler sehen sich zunehmend mit steigenden Kapitalmarktzinsen konfrontiert. Diese könnten die Finanzierung ihrer umfangreichen Investitionspläne erschweren.

Trading-Strategie:

LONG

Market-Buy-Order : 240,41 US-Dollar

Kursziele : 271,80 und 288,77 US-Dollar

Renditechance via DN5QSA : 188 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

NVIDIA Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN5QSA Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,28 - 2,29 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 214,8162 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 214,8162 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 240,41 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 288,77 US-Dollar Hebel: 9,25 Kurschance: + 188 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN1KG1 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,42 - 2,43 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 266,8832 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 147,282 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 240,41 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,76 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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