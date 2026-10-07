Zinsen und Öl sorgen für Auftrieb

Auch am Anleihemarkt entspannte sich die Lage. Französische Staatsanleihen konnten sich nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Tage wieder erholen. Für zusätzliche Beruhigung sorgte die Ankündigung von Marine Le Pen, der Favoritin für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr. Sie stellte in Aussicht, Frankreichs Defizit bis 2030 auf drei Prozent zu senken. Während ihrer fünfjährigen Amtszeit sollen außerdem insgesamt 140 Milliarden Euro eingespart werden.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Crude kostete am Abend 1,5 Prozent weniger und lag bei 98,00 Dollar. Als Gründe für den Preisrückgang gelten die weiterhin hohen Exporte aus dem Nahen Osten sowie die Freigabe von Notreserven durch die G7-Staaten. Zuvor hatten saudische und jemenitische Streitkräfte eine Gegenoffensive gestartet und die Huthi-Rebellen im Jemen zurückgedrängt. Dadurch verloren die Rebellen ihre Kontrolle über die Meerenge Bab al-Mandab, die den Zugang zum Roten Meer bildet.

Diese positiven Nachrichten sorgten dafür, dass der DAX innerhalb seiner seit Anfang September bestehenden Seitwärtsbewegung weiter zulegen konnte. Der Index nähert sich damit den Frühjahrshochs bei 25.507 Punkten.

Direkt darüber liegt bei 25.550 Punkten der 50-Tage-Durchschnitt, der den DAX aktuell noch bremst. Gelingt dem Index ein deutlicher Sprung über diese Marke, könnten die nächsten Kursziele bei 25.900 und 26.080 Punkten liegen.

Auf der Unterseite bietet der 200-Tage-Durchschnitt bei 24.888 Punkten weiterhin eine wichtige Unterstützung. Er hat sich zuletzt als zuverlässige Haltelinie erwiesen. Sollte der DAX jedoch unter diese Marke fallen, könnte der Kurs bis auf 24.480 Punkte zurückgehen. Damit würde der Index auf den niedrigsten Stand seit Mitte Juni fallen.

Momentan scheinen die Käufer wieder die Kontrolle übernommen zu haben. Anleger sollten allerdings vorsichtig bleiben: Da die Berichtssaison gerade erst begonnen hat, ist in den kommenden Tagen mit stärkeren Kursschwankungen und möglichen Fehlsignalen zu rechnen.

Aktuelle Lage

DAX bei 25.449 Punkten

VDAX bei 18,34 signalisiert leicht erhöhte Nervosität

Fear& Greed Index bei 48 auf "NEUTRAL" gewechselt

Tagesanalyse:

RSI: 48 - Neutral MACD: -164 - Sell Insgesamt: Strong Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins neutrale Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.900 / 26.085 / 26.249 und 26.471 Punkten, nach unten bei 25.172 / 25.099 / 25.000 und 24.790 Punkten. Gaps bei 25.099 / 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe wackeln, aber noch intakt - DAX jetzt im Seitwärtsmodus, Bodenbildung in Arbeit - Inverse SKS-Formation auf dem Prüfstand! - Ölknappheit bleibt weiter ein Problem! VDAX-New Angstlevel im Normbereich, aber leicht erhöht VDAX-New der Deutschen Börse (02. Oktober 2026): Bei 18,64% (steigend) (Vortag: 20,08%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 26.620 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 26.200 Punkten. Kursziel bei 27.500 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN6AA5 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 10,05 - 10,06 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.386,40 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.386,40 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.449,20 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 25,24 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN46XY Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 8,81 - 8,82 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.241,71 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 26.241,71 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.449,20 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 28,59 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.