SKS-Formation lastet wie Blei

Für eine Bestätigung des möglichen Trendwendesignals fehlt allerdings noch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs unterhalb der Nackenlinie. Sollte dies passieren, könnte sich der Verkaufsdruck verstärken. Fällt der Dow Jones anschließend auch unter den 200-Tage-Durchschnitt bei 50.457 Punkten, wären zunächst Kursrückgänge auf 49.615 und anschließend in den Bereich der Maizwischentiefs bei 49.230 Punkten möglich. Damit würde sich aus charttechnischer Sicht ein interessanter Ansatz für Anleger ergeben, die auf fallende Kurse setzen.

Bereits Anfang September wurde auf die mögliche Ausbildung einer solchen Schulter-Kopf-Schulter-Formation hingewiesen. Das Muster erstreckt sich zwischen der Nackenlinie bei rund 51.170 Punkten und dem aktuellen Rekordhoch bei 54.728 Punkten. Die rechte Schulter zeichnet sich bereits ab und könnte mit der Kursspitze von Ende September entstanden sein.

Auf der Oberseite müsste der Dow Jones dagegen schnell wieder über 53.000 Punkte steigen. Dadurch könnte der nächste wichtige Widerstand bei 53.750 Punkten ins Visier genommen werden. Erst ein nachhaltiger Anstieg über diese Marke würde das drohende Trendwendemuster deutlich abschwächen und den Weg zu neuen Rekordständen wieder freimachen.

Für die weitere Entwicklung dürften neben der charttechnischen Situation vor allem zwei Faktoren entscheidend sein: der Ausgang der Zwischenwahlen in den USA und die weitere Entwicklung der Kapitalmarktzinsen.

Trading-Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 50.457 Punkte

Kursziele : 49.615 und 49.230 Punkte

Renditechance via DN4R0P : 95 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Dow Jones Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN59R4 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 21,75 - 21,76 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 49.086,67 Punkte Basiswert: Dow Jones Index KO-Schwelle: 49.086,67 Punkte akt. Kurs Basiswert: 51.552,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 21,07 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN4R0P Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 21,30 - 21,31 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 53.922,34 Punkte Basiswert: Dow Jones Index KO-Schwelle: 53.922,34 Punkte akt. Kurs Basiswert: 51.552,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 49.230 Punkte Hebel: 21,56 Kurschance: + 95 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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