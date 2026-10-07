89 Prozent der CIOs mit mehr Verantwortung für neue Arbeitsabläufe und Personal als für IT-Infrastruktur

CHICAGO und BERLIN, 7. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Eine neue weltweite Studie der internationalen Technologieberatung Thoughtworks zeigt: 89 % der Chief Information Officers (CIOs) sehen sich mittlerweile stärker in der Verantwortung für die Neugestaltung von Arbeitsabläufen und -modellen als für Managementaufgaben der zentralen IT-Infrastruktur.

Die Erhebung basiert auf einer Befragung von 3.200 CIOs in zehn Ländern, darunter 400 CIOs in Deutschland. Das Kernthema der Studie ist die Frage, wer den Einsatz von KI in Unternehmen steuert. Die Auswertungen machen deutlich, dass der Aufgabenbereich von CIOs dabei mittlerweile weit über das traditionelle Technologiemanagement hinausgeht. Da KI zunehmend im gesamten Unternehmen eingesetzt wird, müssen sich Führungskräfte aus dem Technologiebereich immer intensiver mit Fragen zur Gestaltung der Arbeit, zu Entscheidungsfindungen und zur Verteilung der Verantwortung im gesamten Unternehmen befassen.

Weitere wichtige Erkenntnisse der Studie auf globaler Ebene sind:

Schleppende Anpassung der Governance: Nahezu neun von zehn (88 %) CIOs geben an, dass die Einführung von KI in ihrem Unternehmen schneller erfolgt, als sich Governance-Strukturen anpassen können. So ergibt sich der zunehmende Verantwortungsbereich der CIOs daraus, dass Unternehmen sich momentan noch mit der Frage befassen, wie die KI-Governance gestaltet werden soll. Wie die Umfrage gezeigt hat, kommt zudem erschwerend hinzu, dass Einfluss auf KI-Entscheidungen von verschiedenen Stellen aus den Unternehmen kommt. Weltweit geben 23 % der CIOs an, dass der CEO den größten Einfluss hat, gefolgt von der zentralen IT- oder Technologieleitung (21 %), Führungspersonal (11 %) und speziellen Positionen mit KI-Schwerpunkt (10 %).

Diskrepanz bei Verantwortlichkeiten: 90 % der CIOs sind der Meinung, dass bei Sicherheitsvorfällen oder Compliance-Verstößen nach wie vor die zentrale IT-Abteilung verantwortlich gemacht wird – auch wenn die Vorfälle durch KI-Tools verursacht werden, die die Geschäftsbereiche eigenständig angeschafft haben.

Reibungspunkte auf Führungsebene: 70 % der befragten CIOs gaben an, dass ihr Unternehmen mittlerweile einen Chief AI Officer (CAIO) eingestellt hat. Zugleich gibt es noch keinen klaren Konsens darüber, wie diese Rolle mit der des CIO zusammenwirken soll: So berichten rund 29 % der CIOs, dass das Verhältnis zwischen CIO und CAIO Ursache für Reibungspunkte darstellt und es keine klaren Abgrenzungen gibt.

Aus den Antworten der befragten CIOs in Deutschland lassen sich die folgenden Erkenntnisse gewinnen: