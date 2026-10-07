Porsche AG: Neue Strategie bis 2035 verspricht mehr Exklusivität & Ertrag
Weniger Masse, mehr Klasse: Porsche setzt mit „Sportwagenschmiede ’35“ auf exklusivere Modelle, mehr Individualisierung und schlankere Strukturen – für höhere Margen.
Foto: Marijan Murat - dpa
- Porsche richtet sich mit der Strategie „Sportwagenschmiede ’35“ stärker auf Exklusivität, sportliche Luxus- und Top-Premiumsegmente sowie das Prinzip „Value over Volume“ aus.
- Das Portfolio soll margenstärker werden: Porsche plant unter anderem neue Modelle in den D- und E-Segmenten, vollelektrische 718-Modelle und ein neues B-Segment-SUV für 2028. Bis 2030 soll jährlich mindestens ein markenprägendes neues Produkt erscheinen.
- Weniger Modellvarianten, mehr Individualisierung: Die Zahl der Varianten soll um rund 20 Prozent sinken, während Porsche den Optionsumsatz und die Exklusivität seiner Fahrzeuge steigern will.
- Porsche will Entwicklung, Produktion und Vertrieb effizienter machen und die Gewinnschwelle auf weniger als 200.000 verkaufte Fahrzeuge senken. Dafür sind unter anderem geringere Entwicklungs-, Personal-, Vertriebs- und Materialkosten vorgesehen.
- Die Organisation wird verschlankt: Managementpositionen sollen mittelfristig um 40 Prozent sinken; außerdem ist ein sozialverträglicher Abbau von rund 9.000 Stellen vereinbart. Die Stammbelegschaft an den Standorten soll bis 2035 gesichert werden.
- Finanziell strebt Porsche mittelfristig eine operative Konzernumsatzrendite von 10–15 Prozent und eine Netto-Cashflow-Marge im Automobilbereich von 10–12 Prozent an. Langfristig gelten Ziele von 15 beziehungsweise 12 Prozent.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Porsche AG ist am 27.10.2026.
Der Kurs von Porsche AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 42,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,06 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 42,27EUR das entspricht einem Minus von -0,07 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.394,92PKT (-0,32 %).
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