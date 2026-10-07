VW-Tochter Porsche will sparen und Profitabilität steigern
- Porsche spart Kosten und setzt auf Luxusmodelle
- Porsche senkt Kosten in Entwicklung und Produktion
- Teure Modelle sollen Gewinnschwelle deutlich senken
WEISSACH/STUTTGART (dpa-AFX) - Der schwächelnde Sport- und Geländewagenbauer Porsche AG will in den nächsten Jahren kräftig Kosten sparen und sich stärker auf Fahrzeuge mit besonders hoher Marge ausrichten. Unter anderem dadurch soll Porsche wieder profitabler werden. Das geht aus einer Mitteilung zur strategischen Neuausrichtung namens "Sportwagenschmiede '35" hervor, die am Mittwoch auf einer Investorenveranstaltung im schwäbischen Weissach bei Stuttgart vorgestellt wird.
"Mit unserer Strategie schaffen wir die Voraussetzungen, um Porsche in drei Phasen deutlich effizienter, produktiver und profitabler zu machen", sagte der seit Januar amtierende Konzernchef Michael Leiters laut Mitteilung. Aktuell gehe es vor allem darum, Kosten zu senken und Porsche finanziell robuster zu machen. Das ist nötig, weil Porsche sich vor allem im einst gewinnträchtigen Markt China auf dauerhaft weniger Geschäft einstellt. Die operative Gewinnmarge soll aber nach wie vor mittelfristig 10 bis 15 Prozent erreichen.
Porsche will seine Entwicklungskosten für künftige Modellreihen den Angaben nach um bis zu 20 Prozent senken. Die Personalkosten in der Fertigung sollen mittelfristig um bis zu 30 Prozent runter, Verkaufs- und Vertriebskosten um 20 Prozent. Bei den Materialeinzelkosten peilt das Unternehmen ein Minus von rund zehn Prozent an. Die Anzahl von Modellvarianten soll ebenfalls sinken.
Fokus auf Kerngeschäft und schlankere Organisation
Wesentliche Pfeiler der Strategie seien die Fokussierung auf das Kerngeschäft und eine Verschlankung der Organisation. So werden Managementpositionen mittelfristig um 40 Prozent verringert, wie Porsche mitteilte.
Letztlich strebe Porsche eine deutlich niedrigere Gewinnschwelle an, die bereits bei weniger als 200.000 Einheiten erreicht werden soll. Zuletzt seien viele Teile des Konzerns eher auf die Produktion von 350.000 Autos ausgelegt gewesen, sagte Leiters - eine Folge des Wachstumskurses in den vergangenen Jahren. Bei welcher Stückzahl die Gewinnschwelle zuletzt lag, dazu machte er keine Angaben.
Klar ist aber, dass er den Konzern auf weniger Masse trimmen will - das gilt in der Autobranche als schwierig, weil in aller Regel Größenvorteile zum Tragen kommen. Bei Porsche soll nun der Anteil besonders teurer Autos von rund einem Drittel auf fast die Hälfte ausgebaut werden. Das soll bis 2030 den durchschnittlichen Verkaufspreis der teuersten 10.000 verkauften Autos von 270.000 Euro auf 330.000 Euro heben. Unter anderem ist ein größeres und teureres SUV als der Cayenne vorgesehen, und ein Zweitürer-Supersportwagen über dem 911er dürfte ebenfalls dazukommen.
Gewinneinbruch im vergangenen Jahr
Das Unternehmen aus Stuttgart hatte zuletzt zu kämpfen - unter anderem mit sinkenden Absatzzahlen, insbesondere in China, einer geringeren Nachfrage nach E-Modellen und den US-Zöllen. Hinzu kamen die Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung, die den Gewinn des Konzerns 2025 zum größten Teil aufgezehrt haben. Das Ergebnis nach Steuern brach im Vorjahresvergleich um 91,4 Prozent auf 310 Millionen Euro ein. Im ersten Halbjahr stabilisierte sich das Ergebnis. Die Krise bei Porsche hatte zuletzt auch die Geschäftszahlen der Konzernmutter Volkswagen kräftig belastet.
Im Sommer hatten sich Management und Arbeitnehmer auf ein Sparprogramm geeinigt, das den Abbau von 5.000 weiteren Jobs in der Region Stuttgart bis 2035 vorsieht. Im Gegenzug wurden betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2035 ausgeschlossen. Bereits zuvor gab es bei Porsche Abbauprogramme - auch im Leipziger Werk und bei Tochterfirmen. "Insgesamt wird die Belegschaft im direkten und indirekten Bereich mittelfristig um 25 Prozent reduziert - mit einem strategischen Ziel von 30 Prozent", hieß es./jwe/rwi/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 68,28 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +4,49 %/+71,77 % bedeutet.
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Danke für dein extremes Bären-Szenario, aber lassen wir die Emotionen und den Weltuntergangs-Populismus mal kurz beiseite und schauen auf die harten Fakten:
1. Zum „Milliarden-Rückruf wegen einer Schraube“:
Der präventive Rückruf von 2,86 Millionen Fahrzeugen (VW/Audi) wegen Korrosion an einer Lenkungsschraube ist ärgerlich, aber in der Automobilindustrie tägliches Geschäft. Die Kosten pro Fahrzeug belaufen sich inklusive Arbeitszeit auf geschätzte 30 bis 50 Euro. Bei knapp 3 Millionen Autos sprechen wir von etwa 100 bis 150 Millionen Euro Gesamtkosten. Bei einem Jahresumsatz des VW-Konzerns von weit über 300 Milliarden Euro ist das eine operative Portokasse und keineswegs ein „existenzbedrohendes Drama“. Wer daraus das Ende des Konzerns konstruiert, versteht weder Bilanzierung noch Risikorückstellungen.
2. Zum China-Vergleich und den Löhnen:
Zu fordern, die Gehälter in Deutschland auf chinesisches Niveau zu senken, geht an der Realität der Wertschöpfungskette völlig vorbei. Die Herausforderung im deutschen Automobilbau liegt nicht primär am Stundenlohn des Bandarbeiters, sondern an den massiven bürokratischen Hürden, hohen Energiepreisen und der Trägheit der Vorstände in der Transformation. Dass Oliver Blume und der Vorstand genau jetzt die heilige Kuh der 35-Stunden-Woche und die bestehenden Tarifverträge angreifen, zeigt doch gerade: Die Restrukturierung läuft an. Der Schmerz wird jetzt eingepreist.
3. Bewertung & Dividenden-Sicherheitsnetz der Porsche SE:
Auf dem aktuellen Niveau um 24,50–25,00 € wird bei der Porsche SE bereits der absolute Super-GAU eingepreist.
- Der Abschlag auf den inneren Wert (NAV Discount) liegt bei extremen, historischen Höchstständen von über 50–60 %.
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- Die Porsche SE hält Kernbeteiligungen an Volkswagen (über 53 % der Stimmrechte) und Porsche AG (P911) – Unternehmen, die gigantische Sachwerte, Patente, weltweite Produktionsnetzwerke und hochprofitable Sportwagen-Sparten besitzen.
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- Allein die Dividendenausschüttungen auch wenn diese etwas kleiner ausfällt dieser Beteiligungen decken den Schuldendienst der Holding um ein Vielfaches und bieten eine Dividendenrendite, die den Kurs nach unten massiv absichert.
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4. Börsenpsychologie (Capitulation Phase):
Beiträge wie deiner – voller Polemik, Pauschalisierungen („Der Laden hat fertig“) und Prognosen wie „die 2 wird bald durch eine 1 ersetzt“ – sind das Lehrbuchbeispiel für das sprichwörtliche „Blood on the streets“ und die finale Kapitulationsphase der Kleinanleger. Geschichte wiederholt sich an der Börse immer wieder: Wenn die Bild-Zeitung und die Foren-Skeptiker den Untergang der deutschen Automobilindustrie ausrufen, bauen die institutionellen Investoren im Stillen ihre Positionen bei historischen Tiefstbewertungen auf.
Die deutsche Automobilindustrie steht vor gigantischen Aufgaben, ja. Aber ein hochprofitables Luxus-Segment (Porsche AG) und ein globaler Volumenhersteller mit massiven Cashflows lösen sich nicht in Nichts auf, nur weil der Zyklus gerade auf dem absoluten Tiefpunkt steht.
Wer im Tiefststand verkauft oder den Untergang beschwört, zahlt die Zeche. Wer Substanzwerte mit extremem Risikoabschlag kauft oder hält, wird beim nächsten Zykluswechsel belohnt. Wir sprechen uns in 24 Monaten wieder.
Ich habe zugekauft.
Moin,