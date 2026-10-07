Aktien Frankfurt Ausblick
Erholung stockt - Dax mit Verlusten erwartet
- Dax-Erholung dürfte zur Wochenmitte pausieren
- Anleger halten sich vor Quartalszahlen zurück
- Deutz plant Stellenabbau, Nordex erhält Aufträge
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Börsentagen mit Gewinnen könnte die Erholung am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte eine Auszeit nehmen. Eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt signalisierte der X-Dax ein Minus von 0,68 Prozent auf 25.275 Zähler. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex zeitweise die Marke von 25.500 Zählern hinter sich gelassen, die sich aber als Widerstand erweist.
Angesichts der anstehenden Saison der Quartalsbilanzen könnten sich Investoren zurückhalten. Dazu beitragen könnten auch ein wieder steigender Ölpreis und die trotz einer jüngsten Entspannung noch immer hohen Renditen an den Anleihemärkten, insbesondere französischer Staatspapiere. Die Vorgaben aus den USA sind positiv, in Asien gerieten die Kurse indes unter Druck.
Unternehmensseitig dürfte es zur Wochenmitte zunächst ruhig losgehen. Vorbörslich auffallende Kursbewegungen waren kaum zu verzeichnen. Die Aktien von Deutz legten auf Tradegate um 1,6 Prozent im Vergleich mit dem Xetra-Schluss zu. Der Motorenbauer will einem Pressebericht zufolge mehrere Hundert Arbeitsplätze streichen.
Aufträge aus der Türkei gaben den Anlegern des Windturbinenbauers Nordex Zuversicht. Die Papiere notierten auf Tradegate moderat höher zum Xetra-Schluss./ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 11,43 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von +5,36 %/+66,81 % bedeutet.
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guten Tag
der Chart wurde bereits auf den Schlusskurs von gestern aktualisiert. Ich habe weiterhin die Marke von 25.290 auf der Uhr. Dort sehe ich aktuell einen entscheidenden Bereich: Entweder setzt sich die Bewegung in Richtung 25.000 fort, oder der Kurs stabilisiert sich und nimmt wieder die Aufwärtsrichtung auf.