ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 16,50 Euro - 'Buy'
- Jefferies hebt das Kursziel auf 16,50 Euro an
- Die Einstufung für Thyssenkrupp bleibt auf Buy
- Stahl-Erholung und TK-Abspaltung bieten Potenzial
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 13,00 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank der Erholung des Stahlgeschäfts sowie der geplanten Abspaltung von TK Accelis, welche den Konglomeratsabschlag verringern sollte, habe die Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns deutliches Erholungspotenzial, schrieb Tommaso Castello am Dienstag./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 13,83 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -4,94 %/+31,63 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 16,50 Euro
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Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001
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TK ACCELIS – Industrial conglomerate Thyssenkrupp plans to float TK Accelis at the end of the month. The company is aiming for October. 28 Reuters
TK ELEVATOR – Japanese elevator manufacturers, including Mitsubishi Electric Corp., are among the potential buyers considering bids for TK Elevator's European operations. Competitor Fujitec Co., owned by EQT AB, is also said to be among the possible bidders for the assets. Kone Oyj is seeking to sell them to obtain antitrust approvals for its acquisition of TK Elevator. A deal could fetch around EUR 5 billion or more, according to the sources. Bloomberg
Sollen sie gerne machen, die kommen schon wieder.
Meine Hartnäckigkeit hat bereits mit dem Börsengang von TKMS meine Renditergebnisse bei weitem übertroffen.
Ob 13 € oder 18 € ... mir völlig egal.
Der nächste Börsengang schlägt auch mein bisheriges Ergebnis um Längen..
Ich..ich bleibe auf jeden Fall weiterhin hier investiert.
Egal was für Helden hier ihr Statement abgeben..
Ich kann nur gewinnen wenn ich auch weiterhin daran glaube.
Thyssenkrupp vollzieht einen seiner größten Umbauaktionen seiner bisherigen Firmengeschichte.
Geldhäuser müssen umbauen und ihre Anteile verkaufen weil ihr Konzept nicht mehr zu ihren Anlegern passt. Nicht schlimm, denn es kommen andere die mit der aktuellen Situation konform laufen.
Der Markt bleibt nie stehen.
Und auch der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Ich bleibe dabei...🤗
Warum?
* TKMS: Bei rund 81,90 € je TKMS-Aktie ist der 51%-Anteil von Thyssenkrupp bereits grob 4,2 € je TK-Aktie wert.
* Nucera: rund 0,85 € je TK-Aktie für die 50%-Beteiligung. Nucera liegt aktuell bei rund 8,78 € und ca. 1,06 Mrd. € Börsenwert.
* Nettofinanzguthaben: Thyssenkrupp hatte Ende Juni etwa 2,6 Mrd. € Netto-Finanzguthaben.
* Steel: Hier sehe ich den größten Bewertungshebel. Das Unternehmen strebt mittelfristig mindestens 1,2 Mrd. € EBITDA und >11 % Marge an; aktuell sind es nur etwa 400 Mio. €.
* Dazu kommen Materials Services/tk accelis, Automotive, Elevator-Beteiligungseffekte und sonstige Werte, allerdings mit Abschlägen für Holdingkosten, Pensionen, Restrukturierung und das Risiko des Stahlumbaus.
Der Rückgang ist wohl auch dem aktuellen marktumfeld und Gewinnmitnahmen geschuldet.