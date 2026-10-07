Überraschende TSMC-Pläne
Musk sorgt für Unruhe – doch Intel hält an diesem Mega-Projekt fest
Elon Musk spricht mit TSMC über sein ambitioniertes Chipprojekt Terafab. Intel will trotzdem weitermachen und hält an seiner Rolle als Entwicklungspartner fest.
Intel will seine Zusammenarbeit mit Elon Musk beim ambitionierten Chipprojekt Terafab fortsetzen. Das bestätigte Intel-Chef Lip-Bu Tan gegenüber Bloomberg vor einer Veranstaltung in Tokio anlässlich des 50-jährigen Bestehens des US-Konzerns in Japan.
Damit bleibt Intel Entwicklungspartner des Projekts. Der Konzern hatte sich im April offiziell an Terafab beteiligt. Musk will mit dem Vorhaben in die Produktion hochmoderner Halbleiter einsteigen.
Musk sorgt mit TSMC-Plänen für Unruhe
Für Aufsehen sorgte zuletzt allerdings eine Aussage von Musk. Er erklärte, dass er mit TSMC über eine Zusammenarbeit rund um Terafab spreche. Die Nachricht hatte zunächst auf die Stimmung der Intel-Anleger gedrückt.
Denn die mögliche Kooperation mit dem weltweit führenden Auftragsfertiger wirft Fragen über die künftige Rolle von Intel bei dem Projekt auf. Tan stellte nun jedoch klar, dass sein Unternehmen weiterhin an Terafab beteiligt bleibt. Vorbörslich drehte die Intel-Aktie am Mittwoch wieder ins Plus und stieg um mehr als 2 Prozent auf rund 115 US-Dollar (Stand 8:26 Uhr MESZ).
Wettlauf um neue Chipfabriken
Terafab reiht sich in einen weltweiten Wettlauf um zusätzliche Produktionskapazitäten für Halbleiter und andere Komponenten ein. Regierungen und Unternehmen investieren massiv in neue Fabriken, um die steigende Nachfrage durch den Boom der Künstlichen Intelligenz zu bedienen.
Dabei geht es längst nicht nur um Chips. Auch Hersteller von Kugellagern, Werkzeugen für die Chipproduktion, Industriechemikalien und Führungsschienen arbeiten laut Bloomberg bereits an ihrer Kapazitätsgrenze. Der Engpass bei wichtigen Komponenten treibt Unternehmen dazu, weitere Produktionslinien aufzubauen.
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Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion