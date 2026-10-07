JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Nachfrage-Indikationen für den Chipzulieferer sähen robust aus, schrieb Sandeep Deshpande in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die am 14. Oktober anstehenden Quartalszahlen. Erste Hinweise auf das kommende Jahr deuteten auf eine im Vergleich zu den Markterwartungen bessere Geschäftsentwicklung hin./rob/gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 23:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 23:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 00:15 / BST
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Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 1.626EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2100
Kursziel alt: 2100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2100
Kursziel alt: 2100
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