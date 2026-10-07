JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Nachfrage-Indikationen für den Chipzulieferer sähen robust aus, schrieb Sandeep Deshpande in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die am 14. Oktober anstehenden Quartalszahlen. Erste Hinweise auf das kommende Jahr deuteten auf eine im Vergleich zu den Markterwartungen bessere Geschäftsentwicklung hin./rob/gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 23:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 1.626EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2100

Kursziel alt: 2100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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