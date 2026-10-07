JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Pharmakonzern dürfte am 30. Oktober über ein solides drittes Quartal berichten, schrieb Richard Vosser in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Zahlen. Eine Bestätigung des Ausblicks sollte die Konsensschätzungen untermauern./rob/gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:07 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:07 / BST
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Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 70,46EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: neutral
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