DAX startet skeptisch – Wall-Street-Rally bekommt Risse

Diese Skepsis war bereits im asiatischen Handel zu spüren. Hohe Energiepreise und weiterhin hohe Anleiherenditen sorgten für Gewinnmitnahmen. Gleichzeitig wächst die Frage, ob große Technologieunternehmen wie Samsung und SK Hynix die hohen Erwartungen der Anleger tatsächlich erfüllen können.

Die breite Masse der Aktien kann mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten. Ein Index kann von wenigen Schwergewichten auf Rekordstände gezogen werden, eine gesunde Rally sieht allerdings anders aus.

Auch für den DAX bleibt der Ölpreis ein entscheidender Belastungsfaktor. Brent notiert wieder bei rund 106 Dollar, eine nachhaltige Entspannung ist nicht in Sicht. Hohe Energiepreise, steigende Renditen und ambitionierte Aktienbewertungen reiben sich zunehmend aneinander. Ob daraus ein Flächenbrand an den Aktienmärkten entsteht, dürfte maßgeblich von der bevorstehenden Berichtssaison abhängen. Dann wird sich zeigen, ob in den Kursen zu viel Euphorie oder bereits zu viel Skepsis steckt.

Etwas Unterstützung liefern die besser als erwartet ausgefallenen Daten zur deutschen Industrieproduktion. Sie stützen die Hoffnung auf eine beginnende Konjunkturerholung. Für die Ausrufung einer Trendwende ist es allerdings noch zu früh. Im weiteren Tagesverlauf richtet sich der Blick auf das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank und mögliche Hinweise auf den weiteren Zinskurs. Für den DAX zeichnet sich heute aus technischer Sicht eine Handelsspanne zwischen 25 150 und 25 450 Punkten ab.

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