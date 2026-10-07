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    KI-Hammer bei HSBC

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    KI statt Banker: HSBC will bis zu 70 Prozent der Beraterstellen streichen

    HSBC setzt im britischen Wealth Management stärker auf KI und will dafür bis zu 70 Prozent der Beraterstellen sowie viele Managementjobs abbauen.

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    KI-Hammer bei HSBC - KI statt Banker: HSBC will bis zu 70 Prozent der Beraterstellen streichen
    Foto: picture alliance / Sipa USA | Nexpher Images - picture alliance / Sipa USA | Nexpher Images

    Der britische Bankenkonzern HSBC treibt den Einsatz künstlicher Intelligenz voran – und zieht daraus nun offenbar deutliche Konsequenzen für die Belegschaft. Im britischen Vermögensverwaltungsgeschäft sollen rund die Hälfte der Management- und Spezialistenstellen sowie bis zu 70 Prozent der Finanzberaterstellen wegfallen. Besonders brisant: Die KI-Offensive trifft damit nicht nur einfache Verwaltungsaufgaben, sondern auch vergleichsweise gut bezahlte Management-, Spezialisten- und Beratungsstellen im Vermögensmanagement. Das berichtet die Financial Times unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen.

    Wie viele Arbeitsplätze konkret betroffen sind, ist bislang nicht bekannt. HSBC veröffentlicht keine genaue Mitarbeiterzahl für das britische Wealth-Management-Geschäft. Reuters zufolge beschäftigt die Bank dort jedoch mehrere hundert Relationship Manager. Die betroffenen Mitarbeiter befinden sich derzeit in einer Konsultationsphase und könnten das Unternehmen bereits Ende Oktober verlassen.

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    Hinter den Kürzungen steckt mehr als ein klassisches Sparprogramm. Konzernchef Georges Elhedery hat künstliche Intelligenz zu einem zentralen Bestandteil seiner Strategie gemacht. Bereits im Mai hatte er erklärt, KI werde im Bankensektor sowohl Arbeitsplätze vernichten als auch neue schaffen. HSBC setzt die Technologie unter anderem bei der Kundenaufnahme, im Risikomanagement, in Callcentern und zunehmend auch bei der personalisierten Vermögensberatung ein.

    Im Juni vereinbarte die Großbank zudem eine mehrjährige Partnerschaft mit Google Cloud. Gemeinsam sollen mehr als 200 KI-Anwendungen entstehen. Ein Schwerpunkt liegt ausdrücklich auf einer stärker personalisierten Vermögensberatung. HSBC rechnet durch die Projekte mit zusätzlichen Erträgen oder Effizienzgewinnen von mehr als 100 Millionen US-Dollar.

    Die Stellenstreichungen passen zugleich in Elhederys umfassenden Konzernumbau. HSBC will durch eine einfachere Organisationsstruktur rund 1,5 Milliarden US-Dollar einsparen. Für Anleger ist entscheidend, ob die Bank mithilfe von KI ihre Kosten dauerhaft senken kann, ohne das margenstarke Beratungsgeschäft zu beschädigen. HSBC peilt für die Jahre 2026 bis 2028 eine Eigenkapitalrendite von mindestens 17 Prozent an. Das britische Wealth Management bleibt dabei grundsätzlich ein Wachstumsfeld: Noch vor zwei Jahren hatte HSBC das Ziel ausgegeben, das dort verwaltete Vermögen bis zum Ende des Jahrzehnts auf 100 Milliarden Pfund zu steigern. Ende des vergangenen Jahres waren es laut Financial Times rund 62 Milliarden Pfund. Die neue Strategie lautet damit offenbar: deutlich mehr Vermögen verwalten – mit erheblich weniger Personal.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 17,24EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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