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    Nukleare Abschreckung

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    Frankreich testet neue Atomrakete – dieses Unternehmen stellt sie her!

    Unter den Augen von Staatspräsident Emmanuel Macron hat Frankreich eine neue U-Boot-gestützte Atomrakete getestet. Die Hersteller sind prominente Börsenwerte.

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    Nukleare Abschreckung - Frankreich testet neue Atomrakete – dieses Unternehmen stellt sie her!
    Foto: --- - dpa

    Frankreich testet Atomrakete erfolgreich

    In Anbetracht wachsender geopolitischer Spannungen setzt Frankreich, nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs die letzte verbliebene Atommacht der Europäischen Union, auf nukleare Abschreckung. Zu diesem Zweck hat die französische Marine in Zusammenarbeit mit der Force de frappe, der eigenständigen Atomstreitmacht der Grande Nation, am Dienstag die neuentwickelte ballistische Rakete vom Typ M51.3 getestet – erstmals von einem U-Boot aus.

    Unter den Augen von Staatspräsident Emmanuel Macron wurde die Interkontinentalrakete, die mit bis zu 10 nuklear bewaffneten Wiedereintrittskörpern bestückt werden kann, vor der Küste der Bretagne vom französischen Atom-U-Boot Le Vigilant abgefeuert.

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    Nach Angaben der französischen Beschaffungsbehörde DGA sollte die Wiedereinsetzungsfähigkeit nach Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten überprüft werden. Der Einschlag erfolgte hunderte Kilometer von der Küste entfernt in einem zuvor designierten Gebiet im Nordatlantik.

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    Erster Test von einem U-Boot aus

    Bei der Rakete M51.3 handelt es sich um eine Weiterentwicklung der U-Boot-gestützten Rakete vom Typ M51, die sich seit 1996 in der Entwicklung befindet und die 10 Jahre später im November 2006 ihren erfolgreichen Testflug absolvierte. Auch M51.3 wurde vor dem Start am Dienstag bereits erfolgreich getestet – bislang allerdings nur bodengestützt.

    Die genauen Leistungsdaten hält Frankreich geheim. Es wird jedoch vermutet, dass es sich bei M51.3 um ein reichweitenverstärktes Modell handelt, das Ziele in bis zu 10.000 Kilometern Entfernung bekämpfen kann. Die Reichweite der Vorgängermodelle beträgt nach Schätzungen von Expertinnen und Experten bis zu 8.000 Kilometer.

    Antwort auf russische Atomdrohungen

    Strategisch bedeutend ist der jüngste Test aus zwei Gründen. Zum einen soll M51.3 nicht nur zum Einsatz auf Frankreichs aktuellen Atom-U-Booten der Triomphant-Klasse kommen, sondern auch auf Schiffen der Nachfolgegeneration L'Invencible, die ab 2036 in Dienst gestellt werden soll.

    Außerdem reagiert der Waffentest auf erneute Atomdrohungen aus Russland, das im Falle eines Angriffs auf seine Exklave Kaliningrad, der allerdings von keiner Seite aus zur Debatte steht, mit atomarer Vergeltung droht. In einem Post auf der Kurznachrichtenplattform X äußerte Macron: "Um frei zu sein, muss man gefürchtet werden. Und um gefürchtet zu werden, muss man mächtig sein."

    Joint Venture von Airbus und Safran verantwortlich

    Hergestellt werden M51 und ihre Weiterentwicklungen M51.3 und M51.4, für die erst vor einem Jahr der Entwicklungsauftrag erteilt wurde, von ArianeGroup. Das Gemeinschaftsunternehmen von Airbus und Safran, die jeweils zu 50 Prozent beteiligt sind, ist seit Jahrzehnten ein bekannter Akteur in der Luft- und Raumfahrtindustrie.

    Einem breiten Publikum ist ArianeGroup vor allem durch die gleichnamige Ariane-Rakete bekannt, die zum kommerziellen Zweig des Unternehmens gehört und die in Konkurrenz zu Nutzlastraketen der NASA sowie von SpaceX steht. Das Unternehmen beschäftigt über 8.000 Mitarbeitende, vor allem in Deutschland und Frankreich. Mit einem Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro ist das Unternehmen einer der größten Anbieter von raumfahrtfähiger Technologie in Europa.

    In einer Präsentation bewirbt ArianeGroup M51 und ihre Nachfolgermodelle als Dual-Use-Rakete, die sowohl der militärischen Abschreckung als auch dem zivilen Einsatz dienen kann. Nach eigenen Angaben sind 3.000 Mitarbeitende sowie über 900 Unternehmen am M51-Programm beteiligt. Das Unternehmen betont, dass alle Starts ohne nukleare Ladungen erfolgen würden.

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    Safran gut aufgelegt, Airbus aktuell schwach

    Für die Aktien von Airbus und Safran blieb der erfolgreiche, von einem U-Boot aus erfolgte Erstflug von M51.3 folgenlos. Beide notierten am Mittwochvormittag mit geringfügigen Verlusten und schlossen sich dabei einem gegenüber dem Vortag eingetrübten Gesamtmarktumfeld an, das nach einer kurzen Verschnaufpause wieder durch steigende Anleiherenditen belastet wurde. Außerdem macht das Raketenprogramm nur einen Bruchteil der Erlöse der beiden breit diversifizierten Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungskonzerne aus.

    Insbesondere für Safran verläuft das Börsenjahr mit knapp zweistelligen Kursgewinnen bislang erfolgreich. Der französische Konzern profitierte zuletzt vor allem von einer starken Servicenachfrage in der zivilen Luftfahrt. Auch der Airbus-Aktie war zeitweise eine ansprechende Performance gelungen, das Papier musste in den vergangenen Wochen aber Federn lassen, was den Kurs gegenüber dem Jahresauftakt knapp 6 Prozent ins Minus gedrückt hat.

    Fazit: ArianeGroup kommt Führungsrolle zu

    Frankreich ist am Dienstag der erfolgreiche U-Boot-Start seiner Atomrakete M51.3 gelungen, die von ArianeGroup, einem Gemeinschaftsunternehmen von Airbus und Safran, hergestellt wird. Die Rakete ist Teil der nuklearen Triade Frankreichs und dürfte künftig eine gewichtige Rolle spielen im nuklearen Schutzschirm, den Emmanuel Macron europäischen Partnern nicht minder öffentlichkeitswirksam im vergangenen Jahr und dann nochmal im März vorgeschlagen hatte.

    Angesichts der wachsenden Unzuverlässigkeit der USA als Schutzmacht Europas innerhalb der NATO dürfte in den kommenden Jahren kein Weg daran vorbeiführen, neben konventionellen Wiederbewaffnungsbemühungen auch solche von strategischen Waffensystemen zu verstärken. Angesichts der jahrzehntelangen Expertise im Bereich Raketentechnologie dürfte ArianeGroup hierbei die Führungsrolle zukommen.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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