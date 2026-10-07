Berenberg hebt Ziel für Redcare Pharmacy auf 102 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach einer erneuten Anhebung des Jahresumsatzziels Ende September von 94 auf 102 Euro höher gesteckt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas geht laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass vor allem positive Einkaufserlebnisse der Kunden im Bereich verschreibungspflichtiger Medikamente der Grund für die wachsende Zuversicht der Online-Apotheke gewesen sind. Dies dürfte zu häufigeren Rezepteinlösungen bei Redcare sowie höheren Warenkorbwerten geführt haben./ck/rob/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben