ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Redcare Pharmacy auf 102 Euro - 'Buy'
- Berenberg hebt Redcares Kursziel auf 102 Euro
- Berenberg bestätigt Redcares „Buy“-Einstufung
- Kundenerlebnisse steigern Einlösungen und Warenkörbe
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach einer erneuten Anhebung des Jahresumsatzziels Ende September von 94 auf 102 Euro höher gesteckt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas geht laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass vor allem positive Einkaufserlebnisse der Kunden im Bereich verschreibungspflichtiger Medikamente der Grund für die wachsende Zuversicht der Online-Apotheke gewesen sind. Dies dürfte zu häufigeren Rezepteinlösungen bei Redcare sowie höheren Warenkorbwerten geführt haben./ck/rob/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,99 % und einem Kurs von 69,20 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 104,00EUR was eine Bandbreite von +24,36 %/+52,16 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 102 Euro
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Community Beiträge zu Redcare Pharmacy - A2AR94 - NL0012044747
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Abwarten und ruhig bleiben. In der Ruhe liegt die Kraft.
Kommen diese Scalierungen im Ertrag mit Wucht...ist diese Aktie wieder dreistellig im Kurs.
Mal schauen, ob Redcare heute (16.09.) auf dem Deutsche Bank NDR Zurich irgendwelche News verkündet oder ob es nächste Woche dann auf der Berenberg and Goldman Sachs 15th German Corporate Conference Munich (23.09.) oder Baader Investment Conference 2026 Munich (24.09.) oder 29.09. (Berenberg Helsinki) oder 30.09. (Berenberg Stockholm) oder 01.10. Jefferies NDR Paris News gibt.