Einer der stabilsten Hyperscaler!

Der Fall Oracle hat die Diskussion über die finanzielle Stabilität der Hyperscaler verstärkt. Amazon/AWS gilt nach Microsoft vermutlich als der zweitstabilste Hyperscaler und ist im reinen Cloud-Geschäft sogar nur schwer zu übertreffen. Im zweiten Quartal 2026 wuchs AWS um 37 Prozent auf einen Umsatz von 42,2 Milliarden US-Dollar und erzielte einen operativen Gewinn von 16,6 Milliarden US-Dollar. Der operative Cashflow von Amazon lag auf Zwölfmonatsbasis bei 161,4 Milliarden US-Dollar. Ein Risiko für die Stabilität stellt jedoch der hohe Investitionsbedarf von Amazon im Bereich der Künstlichen Intelligenz dar. Der freie Cashflow sank zuletzt auf –7,6 Milliarden US-Dollar, was vor allem auf stark erhöhte Investitionen in Rechenzentren zurückzuführen ist.

Der Aktienkurs von Amazon hat seit dem partiellen Tief Anfang Januar 2023 bei 81,43 US-Dollar eine Aufwärtssequenz ausgebildet. Lediglich Anfang April 2025 führte die Veröffentlichung der geplanten US-Zollpolitik zu einem deutlichen Kurseinbruch. Anschließend setzte die Kursentwicklung bis Dienstag, dem 5. Mai 2026, ihre Aufwärtsbewegung fort und erreichte an diesem Tag ein partielles Hoch bei 278,56 US-Dollar. Daraufhin schwächte sich der Kurs ab und testete am 25. Juni 2026 die Unterstützung bei 225,55 US-Dollar. Besser als erwartete Quartalszahlen am 30. Juli führten innerhalb von nur drei Tagen zu einem Anstieg auf das Allzeithoch von 287,20 US-Dollar. Gemessen am 200-Tage-Durchschnitt ist der Aufwärtstrend weiterhin intakt, auch wenn die Aktien seit dem Erreichen des Allzeithochs kurzfristig wieder an Wert verloren haben. Zuletzt konnte die Unterstützung bei 242,52 US-Dollar erfolgreich verteidigt werden, ein Niveau, das ungefähr dem 200-Tage-Durchschnitt entspricht. Diese Stabilisierung und die seit drei Handelstagen steigenden Kurse markieren kurzfristig einen Pullback. Sollte die Volatilität zurückgehen, könnte der Kursverlauf erneut in Richtung des Widerstands bei 278,56 US-Dollar steigen. Bei der fundamentalen Analyse fällt auf, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) seit 2023 rückläufig ist. Die Konsensschätzung für das erwartete KGV im Jahr 2028 liegt derzeit bei 18,15. Dieser Wert ist für Amazon rekordverdächtig niedrig. Auch aus dieser Perspektive könnte die Kursentwicklung in den kommenden Wochen stabiler verlaufen.

Amazon.com, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Amazon zählt unter den Hyperscalern zu den finanziell am besten ausgestatteten Unternehmen. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JE0KG0) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Amazon.com Inc. in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,42 profitieren. Das Ziel sei bei 285,20 US-Dollar angenommen (9,41 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 30 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 233,52 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 4,81 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JE0KG0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,74 – 6,75 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 179,35 US-Dollar Basiswert: Amazon.com, Inc. KO-Schwelle: 179,35 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 255,47 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 9,41 Euro Hebel: 3,42 Kurschance: + 39 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: JP Morgan

Interessenkonflikt

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