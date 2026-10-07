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    Musks nächste KI-Offensive

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    SpaceX plant offenbar 40-Milliarden-Kauf bei Nvidia – auf Pump

    SpaceX will offenbar 40 Milliarden Dollar für Nvidia-Chips aufnehmen. Apollo soll diesen Deal anführen. Die Finanzierung auf Kredit zeigt die Kosten des KI-Booms. An der Börse reagieren die beiden Aktien unterschiedlich.

    Musks nächste KI-Offensive - SpaceX plant offenbar 40-Milliarden-Kauf bei Nvidia – auf Pump
    Foto: Eric Gay - AP

    SpaceX plant offenbar den schuldenfinanzierten Kauf einer großen Menge KI-Chips von Nvidia. Wie die Financial Times berichtet, will das Unternehmen von Elon Musk 40 Milliarden US-Dollar für KI-Chips aufnehmen. Die Finanzierung soll von Apollo Global Management angeführt werden.

    Der Plan setzt auf Fremdkapital: Rund zehn Milliarden US-Dollar sollen aus Bankkrediten stammen, weitere 30 Milliarden aus Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating. Apollo soll helfen, die Papiere bei einem breiten Kreis von Investoren zu platzieren. Auch der Anleihemanager Pimco gehört laut Bericht zu einer kleinen Gruppe möglicher Kreditgeber, die über eine Finanzierung verhandeln. Der Abschluss wird für 2027 erwartet.

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    An der Börse reagierten die beiden Aktien unterschiedlich: SpaceX verlor nach dem Bericht im nachbörslichen Handel mehr als ein Prozent. Nvidia legte um 0,5 Prozent zu. SpaceX, Apollo und Nvidia beantworteten Reuters-Presseanfragen zunächst nicht. Pimco lehnte eine Stellungnahme ab.

    Musk hatte SpaceX im Juni mit einem Rekordbörsengang über 86 Milliarden US-Dollar an die Börse gebracht. Im vergangenen Monat sagte er, das xAI-Rechenzentrum Colossus 2 könnte die Zahl seiner Nvidia-Chips bis Dezember mehr als verdoppeln. Beim Bau der Rechenzentren will Musk nach eigener Aussage ausschließlich Nvidia-Hardware einsetzen.

    Die geplante Finanzierung zeigt, wie viel Kapital der KI-Ausbau verschlingt. Morgan Stanley schätzt den Bedarf an externer Finanzierung für KI-Infrastruktur bis 2028 auf 1,5 Billionen US-Dollar. Zugleich werden Kreditgeber und Investoren vorsichtiger bei der Finanzierung des Branchenwachstums.

    Bereits im August tat sich Nvidia mit Apollo BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs und KKR für Finanzierungsplattformen zusammen. Diese sollen mehr als 500 Milliarden US-Dollar für KI-Infrastruktur mobilisieren.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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