STI) sieht keinen Grund, sein Angebot an Polar Power, Inc. (NASDAQ: POLA) als Reaktion auf die Ablehnung des Vorschlags zur Übernahme der Vermögenswerte gegen Barzahlung durch den Vorstand zu erhöhen

DALLAS, 7. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Solidion Technology, Inc. (NASDAQ: STI) („Solidion Technology" oder „das Unternehmen"), ein Anbieter fortschrittlicher Batterietechnologielösungen, bekräftigte heute seine disziplinierte Übernahmestrategie und sein Engagement für die Maximierung des Shareholder Value. Darüber hinaus reagierte das Unternehmen auf die Entscheidung des Vorstands von Polar Power, Inc. (NASDAQ: POLA) („Polar Power" oder „POLA"), den zuvor von Solidion unterbreiteten Vorschlag zum Erwerb im Wesentlichen aller Vermögenswerte von Polar Power gegen Barzahlung abzulehnen.

Warnt die Aktionäre von Polar Power, dass sich das Unternehmen in einer „schwerwiegenden Notlage" befindet

„Unsere Übernahmeangebote sind nicht persönlich gemeint, und unsere Bewertungen zielen auch nicht darauf ab, die Technologie, die Mitarbeiter oder die Chancen der von uns bewerteten Unternehmen herabzusetzen", sagte Jaymes Winters, Vorstandsvorsitzender und CEO von Solidion Technology. „Unsere Angebote und Bewertungen sind das Ergebnis einer disziplinierten Finanzmodellierung, einer Due-Diligence-Prüfung sowie unserer Einschätzung sowohl des Werts der Vermögenswerte als auch des Kapitals und der Umsetzungskapazitäten, die zur Ausschöpfung ihres Potenzials erforderlich sind. Wir werden weiterhin Angebote auf der Grundlage dieser Fundamentaldaten unterbreiten und werden nicht zu viel bezahlen, nur um eine Transaktion abzuschließen."

Winters fährt fort: „Polar Power, Inc. ist ein Unternehmen in schwerwiegender Notlage, das angesichts wirtschaftlicher Gegenwinde verzweifelt versucht, teures, verwässerndes Kapital zu beschaffen, ohne angemessenen Schutz vor Kursverlusten für seine eigenen Aktionäre zu bieten. Die Zukunft dieses Unternehmens ist ungewiss."

Nach Ansicht von Solidion wird Polar Power durch das zuvor unterbreitete Barangebot zum Erwerb der Vermögenswerte aus folgenden Gründen nicht unterbewertet:

Polar benötigt weiterhin zusätzliches Kapital und ist auf verwässernde Finanzierungen angewiesen: Am 27. Juli 2026 hat Polar eine zugesagte Eigenkapitalfazilität eingerichtet, die den Verkauf von Stammaktien im Wert von bis zu 25 Millionen US-Dollar zur Unterstützung des Betriebskapitals ermöglicht. Darüber hinaus hat Polar Power kürzlich Kapital durch wandelbare Wertpapiere aufgenommen, deren Wandlungspreise an den Marktpreis gekoppelt sind, darunter Schuldverschreibungen vom 26. August, die – sofern sie bei Fälligkeit nicht zurückgezahlt werden – zum niedrigeren Wert von 80 % des fünftägigen VWAP oder 1,00 US-Dollar pro Aktie gewandelt werden, was zu Lasten der bestehenden Aktionäre geht. Polar verzeichnet weiterhin operative Verluste und einen negativen Cashflow: Für das am 30. Juni 2026 endende Halbjahr meldete Polar Power einen Nettoverlust von rund 2,0 Millionen US-Dollar und verbrauchte im operativen Geschäft rund 2,2 Millionen US-Dollar an Barmitteln, was zu einem Kassenbestand von 183.000 US-Dollar führte. Polar hat weiterhin Probleme mit der Einhaltung der NASDAQ-Vorschriften und es bestehen Zweifel an der Fortführung des Unternehmens: Die NASDAQ teilte Polar am 31. Dezember 2025 mit, dass das Unternehmen die Mindestanforderungen an das Eigenkapital nicht erfülle, nachdem Polar ein Eigenkapital von rund 144.000 US-Dollar ausgewiesen hatte. Polar hat bis zum 28. Oktober 2026 Zeit, die Einhaltung der Vorschriften nachzuweisen. In ihrem Formular 10-Q vom 30. Juni 2026 äußerte die unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft von Polar Power erhebliche Zweifel an der Fähigkeit von Polar, den Geschäftsbetrieb fortzuführen. Die jüngsten Bilanzmaßnahmen beseitigen nicht den zugrunde liegenden Bedarf an Betriebskapital: Polar Power hat kürzlich Schulden in Höhe von rund 614.700 US-Dollar gegenüber seinem CEO in Vorzugsaktien umgewandelt. Polar erklärte, dies sei ein wichtiger Schritt zur Erfüllung der NASDAQ-Vorgaben, jedoch stelle dies weder die für die Finanzierung des Geschäfts erforderliche Betriebsliquidität bereit noch beseitige es den Bedarf an zusätzlichem Kapital.

Solidion ist ein strategischer Käufer und in erster Linie ein Verwalter des Aktionärskapitals. Solidion beabsichtigt uneingeschränkt, seinen treuhänderischen Verpflichtungen zur Maximierung des Aktionärswerts nachzukommen, und das Unternehmen wird weiterhin potenzielle Übernahmeziele bewerten und Angebote auf der Grundlage disziplinierter Finanzmodellierung unterbreiten. Solidion wird für die Unternehmen, die es zu erwerben beabsichtigt, keine überhöhten Preise zahlen.