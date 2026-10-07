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    Huthi-Angriffe vor Hormus

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    Brent-Öl wieder dreistellig – Hurrikan bedroht 15 Prozent der US-Ölförderung

    Mehr Öl erreicht wieder den Weltmarkt, trotzdem dreht der Preis nach oben. Angriffe rund um Hormus und ein Sturm vor der US-Küste verändern die Rechnung erneut.

    Für Sie zusammengefasst
    Huthi-Angriffe vor Hormus - Brent-Öl wieder dreistellig – Hurrikan bedroht 15 Prozent der US-Ölförderung
    Foto: Amirhosein Khorgooi - Iranian Students' News Agency, I

    Brent ist wieder über die Marke von 100 US-Dollar je Barrel gesprungen – und diesmal kommt der Druck gleich von zwei Seiten. Neue Huthi-Angriffe auf saudische Ziele und ein Sturm im Golf von Mexiko schüren erneut Sorgen um die Ölversorgung. Brent stieg am Mittwoch um rund 0,9 Prozent auf etwa 101,50 US-Dollar je Barrel, WTI legte ebenfalls knapp 0,9 Prozent auf rund 90,20 US-Dollar zu.

    Besonders brisant ist die Lage in Saudi-Arabien. Nach Angaben der saudischen Luftfahrtbehörde wurden die Flughäfen in Jazan und Najran angegriffen. In Jazan befindet sich eine Aramco-Raffinerie mit einer Kapazität von rund 400.000 Barrel pro Tag. Gleichzeitig nehmen die Attacken auf Tanker rund um die Straße von Hormus wieder zu. Laut UK Maritime Trade Operations wurden im Oktober bereits neun Angriffe registriert – etwa halb so viele wie im gesamten September.

    Dabei hatte sich die Versorgung zuletzt eigentlich verbessert. Wie Reuters berichtet, verlassen inzwischen wieder rund 12 Millionen Barrel Rohöl und weitere 2 Millionen Barrel Ölprodukte täglich den Persischen Golf. Saudi-Arabiens Energieminister erklärte zudem, dass über die Ost-West-Pipeline wieder rund 5,8 Millionen Barrel pro Tag fließen. Genau darin liegt derzeit der Widerspruch am Markt: Mehr Öl kommt wieder heraus, doch die Gefahr neuer Unterbrechungen bleibt hoch.

    CNBC zitiert Naeem Aslam von Zaye Capital Markets mit der Einschätzung, Öl sei weiterhin "zwischen einem sich verbessernden physischen Angebot und anhaltenden geopolitischen Risiken gefangen". Samer Hasn von XS.com warnt zugleich, dass die Fähigkeit der Huthi, Ziele tief in Saudi-Arabien anzugreifen, das Risiko einer erneuten größeren Unterbrechung der Rohölversorgung hoch halte.

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    Zusätzlichen Druck bringt der Golf von Mexiko. Dort könnte sich binnen zwei Tagen der erste Atlantik-Hurrikan des Jahres 2026 bilden. Entlang der prognostizierten Zugbahn liegen Offshore-Gebiete, auf die rund 15 Prozent der US-Rohölproduktion und 5 Prozent der Erdgasförderung entfallen. Auch sechs Raffinerien an der Golfküste könnten betroffen sein.

    Wie teuer das Risiko inzwischen geworden ist, zeigen die Frachtraten. Laut Sparta Commodities kosten Supertanker inzwischen mehr als 1 Million US-Dollar pro Tag. Solange sich bessere Liefermengen und neue Angriffe gegenseitig aushebeln, bleibt der Weg zu dauerhaft niedrigeren Ölpreisen versperrt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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