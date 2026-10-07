Sportwagenbauer Porsche plant mit deutlich weniger Geschäft in China
- Porsche plant höchstens zehn Prozent Absatz in China
- China-Absatz brach ein, Konkurrenz und Immobilienkrise belasten
- Porsche setzt auf profitable Nischen und weniger Händler
WEISSACH/STUTTGART (dpa-AFX) - Der Sportwagenbauer Porsche AG stellt sich darauf ein, künftig höchstens noch ein Zehntel seiner Fahrzeuge in China zu verkaufen. Der Markt sei sehr anspruchsvoll und habe sich grundlegend verändert, sagte Porsche-Chef Michael Leiters bei der Vorstellung der Unternehmensstrategie "Sportwagenschmiede '35" vor Pressevertretern. Eine Rückkehr zu früheren Absatzhöhen um jeden Preis sei weder realistisch noch im Interesse der Marke. Das MDax -Unternehmen stellt an diesem Mittwoch im schwäbischen Weissach Investoren und Analysten seine Pläne für die kommenden Jahre vor.
Vom Schlüsselmarkt zum Sorgenkind
Das einst so lukrative China-Geschäft ist zuletzt förmlich zusammengebrochen. Im Spitzenjahr 2020 wurden demnach fast 35 Prozent der Porsche-Fahrzeuge in die Volksrepublik verkauft. 2025 waren es noch knapp 15 Prozent - Tendenz fallend. Absolut hat sich die Zahl der dort verkauften Sport- und Geländewagen in der Zeit mehr als halbiert. Das liegt unter anderem an der harten Konkurrenz durch lokale Hersteller und der Kaufzurückhaltung wohlhabender Chinesen, bei denen das Geld wegen der Immobilienkrise im Land nicht mehr so locker sitzt.
Die Stuttgarter setzen nach eigenen Angaben auf einen werthaltigen Absatz - wollen ihre Autos also mit möglichst viel Gewinn verkaufen. Nach Angaben von Leiters herrscht in China aber derzeit ein "selbstzerstörerischer Preiskampf". Verbunden mit immer kürzeren Innovationszyklen sei dieser langfristig nicht nachhaltig - auch nicht für chinesische Hersteller.
Fokus auf profitable Nischen
Die Planung für China sei daher "sehr konservativ", sagte Leiters. Porsche will sein Angebot demnach auf die Segmente ausrichten, in denen die Stärken der Marke besonders geschätzt werden. So könne man sich auf profitable Nischen konzentrieren, statt in zunehmend umkämpften Segmenten dem Volumen hinterherzulaufen. Auch das Händlernetz wird deutlich verkleinert. Porsche-Vertriebsvorstand Matthias Becker zufolge soll die Zahl der Verkaufsstellen von einst mehr als 150 auf etwa 75 bis 80 bis zum Jahresende sinken.
Leiters: "Wir werden diesen Markt nicht aufgeben"
Man sei in China nicht durch Produktionsverpflichtungen oder Gemeinschaftsunternehmen gebunden, die ein bestimmtes Volumen erfordern, um rentabel zu bleiben. Das gebe dem Unternehmen mehr Flexibilität, um auf Veränderungen zu reagieren.
Das Ergebnis sei ein China-Geschäft, das kleiner sei als früher, aber stärker und widerstandsfähiger, sagte Leiters. Sollte sich die Lage in China erholen, sei Porsche in der Lage, den Absatz wieder hochzufahren. "Wir werden diesen Markt nicht aufgeben." China ist der größte Automobilmarkt der Welt./jwe/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,24 % und einem Kurs von 70,18 auf Tradegate (07. Oktober 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +4,49 %/+71,77 % bedeutet.
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Danke für dein extremes Bären-Szenario, aber lassen wir die Emotionen und den Weltuntergangs-Populismus mal kurz beiseite und schauen auf die harten Fakten:
1. Zum „Milliarden-Rückruf wegen einer Schraube“:
Der präventive Rückruf von 2,86 Millionen Fahrzeugen (VW/Audi) wegen Korrosion an einer Lenkungsschraube ist ärgerlich, aber in der Automobilindustrie tägliches Geschäft. Die Kosten pro Fahrzeug belaufen sich inklusive Arbeitszeit auf geschätzte 30 bis 50 Euro. Bei knapp 3 Millionen Autos sprechen wir von etwa 100 bis 150 Millionen Euro Gesamtkosten. Bei einem Jahresumsatz des VW-Konzerns von weit über 300 Milliarden Euro ist das eine operative Portokasse und keineswegs ein „existenzbedrohendes Drama“. Wer daraus das Ende des Konzerns konstruiert, versteht weder Bilanzierung noch Risikorückstellungen.
2. Zum China-Vergleich und den Löhnen:
Zu fordern, die Gehälter in Deutschland auf chinesisches Niveau zu senken, geht an der Realität der Wertschöpfungskette völlig vorbei. Die Herausforderung im deutschen Automobilbau liegt nicht primär am Stundenlohn des Bandarbeiters, sondern an den massiven bürokratischen Hürden, hohen Energiepreisen und der Trägheit der Vorstände in der Transformation. Dass Oliver Blume und der Vorstand genau jetzt die heilige Kuh der 35-Stunden-Woche und die bestehenden Tarifverträge angreifen, zeigt doch gerade: Die Restrukturierung läuft an. Der Schmerz wird jetzt eingepreist.
3. Bewertung & Dividenden-Sicherheitsnetz der Porsche SE:
Auf dem aktuellen Niveau um 24,50–25,00 € wird bei der Porsche SE bereits der absolute Super-GAU eingepreist.
- Der Abschlag auf den inneren Wert (NAV Discount) liegt bei extremen, historischen Höchstständen von über 50–60 %.
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- Die Porsche SE hält Kernbeteiligungen an Volkswagen (über 53 % der Stimmrechte) und Porsche AG (P911) – Unternehmen, die gigantische Sachwerte, Patente, weltweite Produktionsnetzwerke und hochprofitable Sportwagen-Sparten besitzen.
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- Allein die Dividendenausschüttungen auch wenn diese etwas kleiner ausfällt dieser Beteiligungen decken den Schuldendienst der Holding um ein Vielfaches und bieten eine Dividendenrendite, die den Kurs nach unten massiv absichert.
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4. Börsenpsychologie (Capitulation Phase):
Beiträge wie deiner – voller Polemik, Pauschalisierungen („Der Laden hat fertig“) und Prognosen wie „die 2 wird bald durch eine 1 ersetzt“ – sind das Lehrbuchbeispiel für das sprichwörtliche „Blood on the streets“ und die finale Kapitulationsphase der Kleinanleger. Geschichte wiederholt sich an der Börse immer wieder: Wenn die Bild-Zeitung und die Foren-Skeptiker den Untergang der deutschen Automobilindustrie ausrufen, bauen die institutionellen Investoren im Stillen ihre Positionen bei historischen Tiefstbewertungen auf.
Die deutsche Automobilindustrie steht vor gigantischen Aufgaben, ja. Aber ein hochprofitables Luxus-Segment (Porsche AG) und ein globaler Volumenhersteller mit massiven Cashflows lösen sich nicht in Nichts auf, nur weil der Zyklus gerade auf dem absoluten Tiefpunkt steht.
Wer im Tiefststand verkauft oder den Untergang beschwört, zahlt die Zeche. Wer Substanzwerte mit extremem Risikoabschlag kauft oder hält, wird beim nächsten Zykluswechsel belohnt. Wir sprechen uns in 24 Monaten wieder.
Ich habe zugekauft.
Moin,